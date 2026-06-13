Tunisie: Incendie dans un bateau de pêche au port de Kélibia - D'importants dégâts matériels

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R.I

Un incendie s'est déclaré dans la soirée de ce samedi au port de pêche de la ville de Kélibia, dans le gouvernorat de gouvernorat de Nabeul. Le feu a pris dans un bateau de pêche appartenant à un marin, provoquant d'importants dégâts matériels sur l'embarcation.

Les unités de la protection civile sont rapidement intervenues sur les lieux afin de maîtriser les flammes et empêcher leur propagation aux autres bateaux amarrés dans le port. Les opérations d'extinction se poursuivaient encore en fin de soirée.

Dans une déclaration à Diwan FM, le secrétaire général de l'Union régionale de la pêche maritime à Nabeul, Fawzi Jarboui, a appelé les autorités compétentes à doter le port d'un poste permanent de protection civile, afin de garantir une intervention plus rapide en cas d'urgence et de limiter les pertes potentielles liées à ce type d'incidents.

Aucune victime n'a été enregistrée pour le moment. Les causes de l'incendie demeurent inconnues à ce stade de l'enquête.

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