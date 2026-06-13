Tunisie: Chine - De nouvelles orientations stratégiques s'esquissent

À travers le développement de ses relations avec la Chine, la Tunisie poursuit une politique de diversification de ses partenariats économiques. Une démarche qui s'inscrit dans un contexte international en mutation et qui pourrait élargir les opportunités de coopération tout en posant la question de l'équilibre entre nouveaux partenaires et relations traditionnelles.

La mise en place d'un régime de droits de douane réduits ou nuls avec la Chine ne relève pas uniquement d'un ajustement commercial. Elle s'inscrit dans un contexte où la Tunisie cherche à élargir ses partenariats économiques et à diversifier ses débouchés à l'international. Historiquement, l'économie tunisienne est fortement liée à l'Union européenne, qui demeure son principal partenaire commercial.

Toutefois, les autorités tunisiennes manifestent depuis plusieurs années un intérêt croissant pour le développement de relations économiques avec d'autres acteurs internationaux, notamment en Asie, en Afrique et dans le monde arabe. Dans ce contexte, le renforcement de la coopération avec la Chine est souvent présenté comme une opportunité susceptible d'ouvrir de nouveaux marchés aux produits tunisiens.

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L'accès facilité au marché chinois pour certaines exportations, notamment l'huile d'olive et les dattes, pourrait offrir des perspectives supplémentaires aux producteurs et exportateurs tunisiens. La coopération sino-tunisienne s'est également traduite par la participation d'entreprises chinoises à plusieurs projets d'infrastructures et par des initiatives de coopération dans différents secteurs. Ces projets s'inscrivent dans une dynamique plus large de développement des échanges entre les deux pays.

Une diversification des partenariats

Les effets économiques de cette ouverture dépendront toutefois de plusieurs facteurs, notamment de la capacité des entreprises tunisiennes à tirer parti des nouvelles possibilités d'exportation et à renforcer leur compétitivité.

Comme dans toute relation commerciale entre économies de tailles très différentes, la question de l'équilibre des échanges demeure un enjeu important. Certains observateurs soulignent ainsi la nécessité d'accompagner cette ouverture par des politiques favorisant la création de la valeur ajoutée locale, le développement industriel et l'amélioration de la capacité exportatrice du pays.

Le développement des relations avec la Chine ne signifie pas nécessairement un éloignement des partenaires traditionnels de la Tunisie. Il peut également être interprété comme une démarche visant à diversifier les opportunités économiques et à élargir les marges de coopération dans un environnement international en constante évolution. L'enjeu pour la Tunisie sera de tirer parti de cette diversification tout en préservant l'équilibre de ses relations économiques avec l'ensemble de ses partenaires et en veillant à ce que les bénéfices de ces coopérations se traduisent par des retombées concrètes pour l'économie nationale.