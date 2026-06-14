Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 juin 2026

revue de presse

Mondial 2026 : Le Maroc arrache un nul face au Brésil (1-1)

Pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, le Maroc a obtenu samedi 13 juin un nul face au Brésil 1-1.

La sélection marocaine de football a fait match nul (1-1) face à son homologue brésilienne, samedi au New York New Jersey Stadium, pour le compte de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

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Après avoir dominé le début de la rencontre et ouvert le score grâce à Ismael Saibari à la 21e minute, les Lions de l’Atlas ont été surpris par un but de Vinicius Junior à la 32e minute de jeu. [Source Apanews]

Kenya : Célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme

Des personnes atteintes d'albinisme se rassemblent à Nairobi, au Kenya, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, lors d'une manifestation qui propose une série d'activités, dont des dépistages gratuits du cancer.

« Nous célébrons cette journée parce que nous avons connu beaucoup de difficultés », déclare Caxton Osozi, l'un des participants à l'événement.

Caxton Osozi, est atteint d'albinisme et il ajoute : « Mon message à tous ceux qui sont atteints d'albinisme ou qui ne le sont pas, c'est de leur faire savoir que nous faisons partie de la société. » [Source Africanews]

Ferroviaire Cameroun-Tchad : Yaoundé tranche pour le tracé occidental, N’Djamena dément toute validation

La présidence camerounaise a arrêté début juin l’itinéraire occidental pour la future ligne ferroviaire devant relier Ngaoundéré à N’Djamena, l’un des principaux projets d’intégration économique en Afrique centrale. Mais N’Djamena a aussitôt démenti toute validation définitive, rappelant que le tracé reste un choix bilatéral à confirmer.

Selon les informations relayées par Africa Intelligence, l’arbitrage a été rendu le 5 juin par le secrétaire général de la présidence camerounaise, Ferdinand Ngoh Ngoh, au ministre des Transports Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe.

Yaoundé aurait retenu un tracé occidental passant par Garoua, Maroua, Kousseri puis N’Djamena, au détriment d’une ligne centrale via Figuil et Pala et d’un corridor empruntant Moundou et Bongor en territoire tchadien. [Source Afrik.com]

Athlétisme : La star éthiopienne Gudaf Tsegay suspendue pour dopage jusqu’à fin septembre

Double championne du monde et détentrice du record du monde du 5 000 m, l’Éthiopienne Gudaf Tsegay a été suspendue quatre mois après un contrôle antidopage positif.

L’athlétisme mondial est secoué par la suspension de Gudaf Tsegay. L’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU) a annoncé que la championne éthiopienne ne pourra pas concourir jusqu’au 30 septembre 2026 à la suite d’un contrôle antidopage positif.

Âgée de 29 ans, la spécialiste du demi-fond et du fond a été contrôlée positive à un métabolite du létrozole, une substance interdite. La suspension de quatre mois a été acceptée par l’athlète dans le cadre d’un accord conclu avec l’AIU et l’Agence mondiale antidopage. [Source Africa Radio]

La diplomate nigériane Ahunna Eziakonwa nommée conseillère spéciale pour l’Afrique à l’Onu

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a nommé la Nigériane Ahunna Eziakonwa au poste de Conseillère spéciale pour l’Afrique. Elle remplace Cristina Duarte, du Cap Vert, saluée pour son engagement. Une nomination qui intervient alors que l’institution cherche à renforcer sa stratégie continentale face à des défis sécuritaires, climatiques et politiques croissants.

Mme Eziakonwa n’est pas une novice. Actuellement secrétaire générale adjointe de l’ONU, administratrice adjointe du PNUD et directrice de son bureau régional pour l’Afrique, elle supervise déjà l’accompagnement de 46 pays africains vers l’Agenda 2030 et les objectifs de développement durable, ainsi que l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Depuis 2018, elle a façonné l’approche stratégique du PNUD sur le continent, alliant développement économique et gouvernance politique. [Source Africapresse]

En Afrique du Sud, des voix s'élèvent contre la xénophobie grandissante

En Afrique du Sud, la peur grandit au sein des populations originaires d’autres pays du continent, face aux tensions xénophobes. Les organisations anti-immigration illégale se focalisent sur la date du 30 juin pour exiger le départ de toutes les personnes en situation irrégulière.

Des milliers de ressortissants malawites ont déjà fui leurs habitations de la région du KwaZulu-Natal pour se rassembler dans un espace public, à Durban, dans l’attente d’un possible rapatriement.

Les syndicats comprennent bien que les Sud-Africains soient frustrés face au chômage qui dépasse les 30%. Mais leur colère se trompe de cible, selon Mametlwe Sebei, président du GIWUSA qui défend les droits des travailleurs dans les industries. [Source RFI]

Namibie : Shell annonce une découverte dans le bassin pétrolier d’Orange

La compagnie énergétique anglo-néerlandaise Shell a annoncé des résultats d’exploration particulièrement encourageants au large de la Namibie, renforçant les perspectives du bassin d’Orange, considéré comme l’une des zones pétrolières les plus prometteuses du continent africain.

L’opérateur, aux côtés de ses partenaires QatarEnergy et NAMCOR, a dévoilé le 9 juin les résultats du puits Merlin-1X, foré en avril sur la licence d’exploration PEL 39. Il s’agit du dixième puits réalisé par le consortium sur ce périmètre offshore. [Source Fineco]

Bénin : La tiktokeuse “Madame Poutine” placée en garde à vue

La tiktokeuse béninoise connue sous le pseudonyme « Madame Poutine » a été interpellée vendredi 12 juin 2026 et placée en garde à vue dans le cadre d’une procédure pour diffamation. Selon Triomphe Mag, la plainte aurait été déposée par un autre tiktokeur résidant aux États-Unis, tandis que les détails précis des faits reprochés ne sont pas encore connus.

La tiktokeuse béninoise connue sous le pseudonyme « Madame Poutine » a été interpellée et placée en garde à vue, vendredi 12 juin 2026, dans une affaire présumée de diffamation. L’information, rapportée par Triomphe Mag, circule depuis vendredi sur les réseaux sociaux béninois. [Source Beninwebtv]

Togo : Le Bas-Mono au cœur des ambitions piscicoles

641 millions de Fcfa seront investis par l’Etat dans la deuxième phase du projet de développement de l’aquaculture.

Renforcer les infrastructures piscicoles et structurer durablement la filière, tels sont les ambitions affichées.

Les travaux porteront sur la construction de quatre retenues d'eau dans le village de Hountowou, (Bas-Mono), couvrant une superficie totale de 15,53 hectares. Bordée par le fleuve Mono, cette préfecture occupe une position stratégique dans le développement de l’aquaculture. [Source Togonews]

Gabon : Vers un renforcement des liens bilatéraux entre Libreville et Moscou

Le 11 juin 2026, la résidence de l’Ambassade de la Fédération de Russie à Libreville s’est parée de ses plus beaux atours. À l’occasion de la Journée de la Russie, la fête nationale du pays, une réception diplomatique d’envergure y a été organisée. Cet événement, empreint de solennité et de convivialité, a rassemblé un parterre d’invités prestigieux, témoignant de la vitalité des relations entre Moscou et Libreville.

L’enceinte de l’ambassade a vu converger de nombreuses personnalités d’horizons divers. Parmi les convives figuraient les chefs de missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales accréditées au Gabon, ainsi que des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de l’administration locale. [Source GabonMediaTime]