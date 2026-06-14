Ethiopie: La correspondante du journal français La Croix expulsée, un message inquiétant selon le quotidien

Accréditée dans le pays depuis 2023 pour le journal La Croix et donc autorisée à travailler dans toutes les régions, Augustine Passily a dû quitter le territoire à la demande des autorités alors qu'elle rentrait d'une mission de reportage de 3 jours dans le Tigré. Une zone ravagée par la guerre entre 2020 et 2022. Pour le chef du service international du quotidien, Thomas Hofnug, l'expulsion d'Augustine Passily est un message inquiétant pour la profession et la liberté de la presse.

L'Éthiopie a expulsé la correspondante depuis septembre 2023 du quotidien français La Croix dans ce pays d'Afrique de l'Est, dans un contexte de plus en plus tendu entre le gouvernement et les autorités dissidentes du Tigré, qui fait craindre un nouveau conflit armé.

Augustine Passilly, 30 ans, était en train de réaliser des reportages au Tigré, région instable du nord du pays, quand elle a été convoquée par l'autorité éthiopienne des médias (EMA), a-t-elle expliqué à l'AFP.

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« Ils ont suspendu temporairement mon accréditation et m'ont annoncé une enquête qui devait durer quelques jours », a raconté Augustine Passilly, qui dit avoir été convoquée quelques jours plus tard par les services d'immigration. Ceux-ci l'ont alors informée de « la résiliation à la fois de mon accréditation et de mon titre de séjour qui étaient valables jusqu'en septembre », a-t-elle regretté. La journaliste, sommée de quitter le pays le 18 juin au plus tard, est partie le 11 juin.

« C'est un message qui est adressé à toute la profession »

Pour le chef du service international du quotidien, Thomas Hofnung, l'expulsion d'Augustine Passily est un message inquiétant pour la profession et la liberté de la presse.

« Notre correspondante, Augustine Pacelli, s'est vu retirer son accréditation et son permis de résidence. Tout ça parce qu'elle s'est rendue dans la région du Tigré. On sait que c'est une région compliquée, instable, où il y a des menaces de reprise du conflit avec Addis-Abeba, mais elle s'est rendue sur place en toute légalité, si je puis dire. Il n'y avait pas d'autorisation préalable à demander. (...) On l'appelle quand elle est sur place, elle est convoquée et on lui retire ses papiers en lui disant qu'elle doit quitter le pays », explique Thomas Hofnung.

Donc visiblement, le travail d'Augustine pouvait déranger. Et c'est aussi un coup de semonce bien sûr, pour les autres journalistes qui sont sur place, il y a déjà eu des journalistes de Reuters, la BBC, qui ont eu des gros soucis, qui ont dû quitter le pays. Donc c'est clair que c'est un message qui est adressé à toute la profession, à tous les journalistes au moment où, encore une fois, on a le sentiment qu'on est peut-être à la veille d'un nouveau conflit. Et donc, pour nous, c'est une expulsion et c'est une décision totalement arbitraire ».

Thomas Hofnung: «Pour nous, c'est une expulsion et c'est une décision totalement arbitraire»