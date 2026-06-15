Maroc: Brésil # Maroc - Les Lions l'Atlas marquent leur territoire

La Coupe du monde 2026 est désormais lancée au Mexique, aux USA et au Canada et les premiers frissons ont commencé à envahir la planète terre. L'Afrique du Sud, l'un des représentants du continent a fait la première sortie face à une équipe mexicaine très bien organisée, mais qui n'était pas une foudre de guerre.

L'un des pays africains les plus attendus de ces premières journées, c'était bien le Maroc. Et de l'avis presque unanime des observateurs, le duel entre le Brésil et le Maroc était l'une des premières grandes attractions de ce Mondial. En cause, d'un côté il y avait le champion du monde, même si le Brésil de Neymar et de Vinicius ne représente plus ce que la Seleção était jadis.

De l'autre côté, le Maroc qui est arrivé auréolé de son statut d'outsider ; un statut qui s'adosse derrière un parcours héroïque lors du Mondial 2022. En effet, les Lions de l'Atlas avaient écrit une page dorée de l'histoire du football en devenant le premier pays africain à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde. Ils avaient dominé leur groupe devant la Croatie et la Belgique, avant d'éliminer successivement l'Espagne aux tirs au but, puis le Portugal (1-0) dans un quart de finale épique. Seule la France, future finaliste, a su stopper leur marche triomphale (2-0). Battus par la Croatie lors du match pour la troisième place, les Marocains rentrent néanmoins en héros, acclamés dans tout le monde arabe et africain.

Autrement dit, c'était un choc entre 2 équipes qui se respectent. Il n'y a qu'à écouter les sélectionneurs des 2 formations avant la rencontre pour s'en persuader ; que ce soit le coach Ancelotti ou encore Mohamed Ouahbi du Maroc. Mais tout compte fait, les Marocains ont su prendre la partie à leur compte en dominant les 45 premières minutes, ponctuées par la réalisation d'Ismaël Saibari. Après quoi, tout le monde se demandait quelle serait la réaction du Brésil et on a vu Vinicius Junior qui a fait du Vini. C'est à peu près ce qu'il sait faire lorsqu'il décale, au point que tout le monde sait ce qu'il va faire finalement.

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Un partage de points qui est honorable, mais ça aurait pu être mieux. Ça laissera un peu de regret dans la tanière des Lions de l'Atlas, mais il n'y a pas à rougir non plus. Il y a d'ailleurs eu cette scène symptomatique qui illustre en elle la petite amertume de la formation africaine dans les vestiaires. En effet, son sélectionneur a rapporté qu'il n'y a pas eu de célébration à la fin du match.

Or avant, tout match nul contre le Brésil était accueilli à peine comme une victoire. C'est le signe d'une certaine déception dans les rangs marocains. En tout cas, on s'est régalé de voir les « Brésiliens d'Afrique » contre ceux de l'Amérique latine. Mais bon, il y a encore du chemin. La prochaine sortie du Royaume chérifien sera contre l'Ecosse le 20 juin. En principe il ne devrait pas avoir de problème pour aller en 16e finale.

Le programme du jour

Suède # Tunisie / 02:00 GMT

Espagne # Cap-Vert / 16:00 GMT

Belgique # Égypte / 19:00 GMT

Arabie Saoudite # Uruguay / 22:00 GMT