Afrique: La FSF et les fédérations de douze pays vent debout contre le président de l'UEFA

14 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) et les instances dirigeantes du football de plusieurs pays ont fait part de leur profonde déception à la suite de la critique de président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, relative à l'augmentation du nombre de pays participant à la Coupe.

Le président de l'Union des associations européenne de football s'est dernièrement élevé contre l'élargissement du nombre de pays participants à la Coupe du monde, mettant notamment en garde contre la programmation de "matchs sans intérêt" dans la plus grande compétition internationale de football.

Le nombre de pays participant à la Coupe du monde est passé de 32 en 2022 à 48 pour l'édition 2026 co-organisée par les Etats-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canda.

"Pour nos pays, il n'existe pas de match de Coupe du monde de la FIFA sans importance", a notamment réagi le FSF et douze autres fédérations nationales dans un communiqué.

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Les signataires dudit communiqué insistent sur le fait la qualification à la phase finale représente souvent "un exploit historique" et "la réalisation d'un rêve partagé par des générations".

Ils estiment que remettre en question l'importance de certaines rencontres reviendrait à "ignorer les efforts, les sacrifices et les aspirations des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des dirigeants du football et des supporters à travers le monde".

Les fédérations de football du Sénégal, du Cap-Vert, de Curaçao, de l'Ouzbékistan, du Congo et d'Haïti, soutenues par celles de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud, entendent à travers ce communiqué, "défendre la valeur sportive et symbolique de chaque rencontre de qualification au Mondial.

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