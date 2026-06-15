Congo-Kinshasa: « Chaque poche de sang reçue est une chance de vivre », témoigne Dr Hod Bala

La Journée mondiale des donneurs bénévoles de sang du 14 juin prend une résonance particulière pour les personnes vivant avec la drépanocytose à Matadi, dans la province du Kongo-Central.

Derrière les statistiques et les appels à mobilisation, se cache une réalité humaine : celle de patients dont la survie dépend régulièrement de la transfusion sanguine.

Le témoignage du Dr Hod Bala : vivre grâce aux dons

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Le témoignage du docteur Hod Bala, jeune médecin lui-même souffrant de la drépanocytose, illustre avec force cette réalité.

« De 2009 à 2022, chaque année, j'étais transfusé une à deux fois. À ceux qui ont la possibilité de donner du sang, je leur dirai de continuer, car le sang sauve des vies et intervient dans plusieurs complications », confie-t-il ce dimanche 14 juin.

Son parcours met en évidence le lien direct entre le don de sang et la survie de nombreux patients. Pour lui, chaque poche de sang reçue représente non seulement un soin, mais une véritable chance de continuer à vivre et à exercer.

Surnommée la « maladie de la douleur », la drépanocytose, ou anémie SS, provoque des crises aiguës et imprévisibles. Ces épisodes peuvent être d'une intensité extrême, obligeant les patients à recourir fréquemment à des transfusions pour stabiliser leur état et éviter des complications graves.

Dans ce contexte, le sang devient une ressource indispensable, non remplaçable, et souvent vitale dans la prise en charge médicale.

Un geste qui sauve concrètement des vies

Au-delà du témoignage individuel, les autorités sanitaires rappellent que le don de sang reste un acte citoyen essentiel.

Le docteur Debs Nzuau Bamona, coordonnateur provincial du Centre provincial de transfusion sanguine (CPTS), souligne que tous les groupes sanguins sont concernés et que chaque don compte.

Dans un contexte où les besoins en transfusion restent élevés, notamment pour les patients drépanocytaires, la disponibilité du sang conditionne directement la prise en charge et le pronostic vital de nombreux malades.

Un appel à la solidarité à Matadi

Le Centre provincial de transfusion sanguine de Matadi appelle ainsi la population à renforcer sa participation au don bénévole, en particulier à l'occasion des campagnes de collecte organisées dans la province.