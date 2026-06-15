Congo-Kinshasa: LINAFOOT/Play-offs - FC les Aigles domine AS Simba et regagnent la 1ère place

Le FC les Aigles du Congo a battu l'As Simba sur la plus petite marque d'un but à zéro au stade Kurara Mpova, en match de la 12e journée de la phase du Play offs du championnat national de football.

Cette victoire permet aux Samouraïs kinois de reprendre la tête du classement avec 25 pts.

Au stade Tata Raphaël, Céleste FC a perdu face à l'AS Maniema Union sur le score d'un but à 3.

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Avec ce succès en déplacement, les Unionistes se maintiennent à la 3e place avec 22 unités.

Dans l'autre match, qui s'est disputé dans la même installation sportive de la capitale, l'AS Vita Club a fait jeu égal avec le CS Don Bosco (1-1).

Avec ce match nul, les verts et noirs de Kinshasa atteignent 18 points, mais ils restent à la 4e position.

Et enfin, à Lubumbashi au Stade de Kamalondo, le TP Mazembe a partagé les points avec le FC Saint Éloi Lupopo (1-1).

Ce résultat de parité freine un tout petit peu l'avancé des Corbeaux, qui sont désormais classés à la 2e position avec 24 points.

A deux journées de la fin de ce tournoi, le titre se dispute désormais entre FC les Aigles, TP Mazembe et Maniema Union.

Le classement provisoire de cette compétition:

1. FC les Aigles du Congo est passé en tête avec 25 pts ;

2. Le Tout Puissant Mazembe est 2e avec 24 pts ;

3. Maniema Union est 3e avec 22 pts ;

4. l'AS Vclub occupe la 4e place avec 18 pts ;

5. Don Bosco occupe la 5e place avec 17 pts ;

6. le Saint Éloi Lupopo est 6e avec 14 pts ;

7. l'AS Simba occupe la 7e place avec 7 pts

8. Céleste FC reste à la dernière position avec 3 pts.