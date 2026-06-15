Congo-Kinshasa: La suspension du train de voyageurs entre Matadi et Kinshasa préoccupe les usagers

Le trafic du train de voyageurs entre Matadi et Kinshasa, suspendu depuis deux mois, suscite de vives inquiétudes au sein de la population de Matadi (Kongo-Central). Contacté par Radio Okapi, dimanche 14 juin 2026, l'Office national des transports (ONATRA) a, pour son part, assuré que « la reprise du trafic interviendra très prochainement ».

Pendant longtemps, ce moyen de transport a pourtant facilité les déplacements dans des conditions relativement sûres et accessibles. Cependant, sa suspension préoccupe les usagers. Elle contribue aussi aux embouteillages monstres, qui obstruent la circulation sur la route Matadi-Kinshasa.

« Cela fait pratiquement deux mois que nous avons arrêté avec l'exploitation du train de voyageurs. Le train était opérationnel, mais compte tenue de certains problèmes techniques, l'autorité avait jugé bon d'interrompre la circulation du train de voyageurs », a expliqué le directeur délégué des Chemins de fer à Matadi, Jean-Claude Ngoma Moussa.

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En autre, les voitures automotrices utilisées pour le trafic de voyageurs Kinshasa-Matadi, sont en entretien dans le dépôt Diésel de l'ONATRA à Kinshasa. « Les travaux d'entretien se sont bien passés et sont presque vers la fin. Les essaies vont se faire la semaine prochaine probablement et dans un proche avenir nous allons reprendre avec le trafic », a poursuivi la même source.

Jean-Claude Ngoma Moussa a insisté sur trois facteurs qui doivent être réunis pour parler d'un bon train de voyageurs :

sécurité

confort

rapidité.