Soudan: La Procureure Générale arrive à Genève

La procureure générale, Mme Intissar Ahmed Abdel Aal, présidente de la Commission d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire, est arrivée dimanche à Genève pour participer aux travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

À son arrivée, elle a été accueillie par le représentant permanent du Soudan auprès des Nations unies à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamid Hassan, ainsi que par les membres de la mission diplomatique soudanaise.

Au cours de sa visite, la présidente de la Commission d'enquête doit prononcer une déclaration devant le Conseil des droits de l'homme, dans laquelle elle présentera les mesures juridiques entreprises par la commission afin de promouvoir la justice, et lutter contre l'impunité. Son intervention mettra également en avant la compétence, l'intégrité et la capacité des institutions judiciaires et des organes de justice soudanais à traiter les violations relevant de leur compétence.

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Mme Intissar Ahmed tiendra par ailleurs une série de réunions bilatérales d'information avec le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, le président du Conseil des droits de l'homme ainsi qu'avec les responsables de plusieurs organisations internationales concernées, afin d'échanger sur les efforts déployés dans le domaine de la justice et de la protection des droits humains au Soudan.