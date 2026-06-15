Soudan: Le Conseiller du CST appelle à renforcer le soutien international au Soudan

14 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le conseiller du Conseil de souveraineté chargé des organisations et de l'action humanitaire, le général Sadeg Ismail Mahmoud, a appelé la communauté internationale à accroître son soutien au Soudan lors de rencontres tenues en marge du festival « K 2026 - Musique pour la paix » à Gênes, en Italie.

Au cours de discussions avec des responsables italiens et européens, dont le secrétaire d'État italien aux Affaires étrangères chargé des questions religieuses, le directeur de l'Agence italienne de coopération pour l'aide humanitaire, ainsi que des membres du Parlement européen, il a présenté l'ampleur de la crise humanitaire provoquée par la guerre et souligné l'urgence d'une mobilisation internationale pour répondre aux besoins croissants des populations affectées.

Les responsables européens ont plaidé pour un renforcement des efforts visant à mettre fin au conflit et à accroître l'attention de l'Union européenne à la crise soudanaise. De son côté, le directeur de l'agence italienne d'aide a annoncé une enveloppe de 150 millions d'euros destinée à la réhabilitation des hôpitaux et des infrastructures sanitaires au Soudan, tout en réaffirmant l'engagement de son institution à soutenir les programmes favorisant le retour volontaire des déplacés et des réfugiés ainsi que l'augmentation de l'aide humanitaire au pays.

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