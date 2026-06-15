Soudan alerte le Conseil de Sécurité sur le sort des détenus dans les prisons des FSR

La Mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies a adressé un mémorandum au Conseil de sécurité et au Secrétaire général de l'ONU, les exhortant à intervenir d'urgence face aux allégations de graves violations du droit international humanitaire commises par les Forces de Soutien Rapide (FSR) contre des milliers de civils détenus et de prisonniers de guerre dans les centres de détention qu'elles contrôlent au Darfour.

Selon le document, près de 21 000 détenus seraient retenus dans les prisons de Dagris à Nyala et de Shala à El-Fasher. Le Soudan affirme que ces personnes sont soumises à des actes de torture, des détentions arbitraires, des exécutions extrajudiciaires, des privations de soins médicaux ainsi qu'à d'autres traitements inhumains pouvant constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le mémorandum fait également état de conditions de détention extrêmement précaires, marquées par la surpopulation, le manque d'eau potable, l'insalubrité et la propagation de maladies infectieuses.

La mission soudanaise a en outre évoqué des informations faisant état d'un trafic présumé d'organes humains dans la prison de Dagris et signalé des décès quotidiens parmi les détenus de la prison de Shala en raison du manque de nourriture et de soins médicaux. Elle a appelé le Conseil de sécurité, les Nations unies, le Comité international de la Croix-Rouge et les organismes internationaux compétents à condamner ces violations, à enquêter sur les allégations, à garantir l'accès humanitaire aux détenus et à oeuvrer pour leur libération ainsi que pour la traduction en justice des responsables présumés.