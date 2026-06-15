Soudan: L'ambassade du Soudan à Londres dénonce des informations inexactes publiées par le Daily Telegraph sur l'incident de Belfast

14 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassade de la République du Soudan à Londres a dénoncé la publication par le journal britannique Daily Telegraph d'informations qu'elle juge inexactes et non vérifiées concernant l'incident de Belfast.

Dans un communiqué, l'ambassade a rappelé avoir condamné sans équivoque cette attaque et exprimé sa solidarité avec la victime et sa famille, tout en soulignant la nécessité de laisser la justice suivre son cours sans spéculations médiatiques ni allégations non fondées.

L'ambassade a également réfuté les affirmations selon lesquelles le suspect aurait travaillé au sein de la police soudanaise ou d'un autre service de sécurité, précisant qu'il est toujours enregistré comme étudiant dans les registres civils soudanais. Elle a ajouté que plusieurs informations publiées sur son origine familiale et ses liens présumés avec des personnalités influentes étaient erronées, mettant en garde contre les effets négatifs de la désinformation sur l'enquête en cours et sur des personnes innocentes.

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