Afrique: Doublé d'or pour la Tunisie aux Championnats d'Afrique de triathlon

14 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Les athlètes tunisiens ont remporté, dimanche, quatre médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze) lors des Championnats d'Afrique de triathlon et de paratriathlon, organisés à l'île Maurice.

Les médailles tunisiennes se présentent comme suit :

- Médaille d'or : Fethi Zouinkhi au Paratriathlon, catégorie PTWC (sacré champion d'Afrique).

- Médaille d'or : Youssef Slama au triathlon, catégorie juniors (sacré champion d'Afrique).

- Médaille d'argent : Zakaria Chtioui au triathlon, catégorie U23.

- Médaille de bronze : Aziz Hamdi au triathlon, catégorie U23.

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