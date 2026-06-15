Sénégal: Don de sang - Une centaine de poches collectées à la mi-journée à Ourossogui

Matam — Une centaine de poches de sang ont été recueilli dimanche à la mi-journée à Ourossogui dans le cadre d'une opération de don organisée dans le cadre de la célébration le même jour de la Journée internationale du don de sang, a-t-on appris des organisateurs.

"Nous tirons un bilan satisfaisant de cette journée de don de sang, car nous avons presque atteint la barre des 100 poches à mi-parcours. Ce qui n'est pas courant dans la région de Matam. Le plus grand nombre de poches de sang avait jusque-là été collecté par l'association 18 Safar avec 107", a déclaré à l'APS, Ndèye Seynabou Yade, surveillante de la banque de sang du centre hospitalier régional de Ourossogui.

Mme Yade, en même temps, surveillante générale du Centre régional de transfusion sanguine de Matam intervenait en marge de la journée de don organisé au camp militaire de Ourossogui.

Elle estime que la quantité de poches de sang recueilli en une journée traduit une évolution des mentalités dans la région de Matam.

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Ndèye Seynabou Yade espère une collecte record de poches de sang à l'occasion de cette journée.

"Tout le monde doit agir et prendre exemple sur le personnel militaire du camp de Ourossogui.

Nous avons l'ambition de nous inscrire dans une collecte en permanence à travers la tenue régulière de journées de don de sang dans le but de permettre à la banque de sang locale de disposer d'un stock permettant de couvrir les besoins des patients, a-t-elle indiqué.

Elle a ainsi souligné la nécessité pour chaque citoyen d'être prêt à participer aux opérations de collecte et à la sensibilisation de la communauté sur l'importance du don de sang.

"La population de Matam doit redoubler d'efforts en donnant du sang, car la région est une zone qui enregistre des accidents fréquents et des problèmes d'accouchement avec les risques d'hémorragie", a ajouté surveillante de la banque de sang du centre hospitalier régional de Ourossogui.

Rappelant que le délai d'urgence d'une personne victime d'accident et ayant besoin de sang est d'une heure, Mme Yade a appelé à la mobilisation de toute la communauté pour que la banque locale de sang dispose d'un stock suffisant en permanence.