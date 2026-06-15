Sénégal: Le comité d'organisation du Gamou de Médina Baye valide le cahier d'expression de ses besoins, selon ses membres

Kaolack — Le comité d'organisation du Gamou international de Médina Baye a validé le cahier de sollicitations devant être soumis aux autorités de l'Etat en perspective de la célébration de l'évènement commémorant le Mawlid, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (PSL), a appris l'APS dimanche de ses membres.

Réunis samedi et dimanche, les membres du comité d'organisation du Gamou de Médina, localité de Kaolack (centre), ont notamment validé le document également destiné aux collectivités territoriales, aux services techniques déconcentrés, aux directions nationales, aux ministères et à la présidence de la République.

Lors des travaux, Seydina Alioune Cissé Niang, président national de la "Jamhiyatu Ansaarud Din", a rassuré les différentes parties prenantes de la confiance renouvelée du Khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass.

Il a, par sa voix, réaffirmé la bénédiction et le soutien du guide de Médina Baye dans la mission de rassemblement des disciples de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye (1900-1975).

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Selon les responsables, cette rencontre a permis de recenser l'ensemble des besoins nécessaires à une meilleure organisation de cet événement religieux d'envergure internationale.

Ils ont notamment attiré l'attention des autorités sur le contexte particulier de cette édition qui se déroulera en pleine saison des pluies.

Les questions relatives à l'assainissement, à la gestion des eaux pluviales et à la prévention des inondations dans les quartiers périphériques de Médina Baye et de Kaolack figurent parmi les principales priorités identifiées par le comité.

Par ailleurs, les organisateurs ont sollicité l'ouverture effective de l'autoroute à péage Thiadiaye-Kaolack dix jours avant le Gamou et cinq jours après la célébration, afin de faciliter les déplacements des milliers de fidèles attendus.