Sénégal: Sédhiou - Randonnée de sensibilisation sur l'excision et les mariages précoces

Des membres du Réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des pratiques néfastes ont organisé dimanche à Sédhiou une randonnée pédestre destinée à sensibiliser les communautés sur les dangers liés à l'excision et au mariage précoce, a constaté l'APS.

Il s'agit pour la chargée de programme du réseau, Mbissine Madeleine Dior de sensibiliser et promouvoir l'abandon des "mutilations génitales féminines" et les mariages d'enfants dans cette région du sud du Sénégal.

L'initiative mise en oeuvre en partenariat avec le Réseau africain pour l'éducation à la santé et à la citoyenneté a mobilisé des jeunes, des autorités locales, des membres des services déconcentrés de l'État et des acteurs de la société civile, a-t-elle souligné.

Elle a ainsi fait savoir que la mobilisation allait se poursuivre dans les prochains jours à Mbour avec un podium musical de sensibilisation, en prélude à la Journée internationale de l'enfant africain.

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De son côté, Amadou Tidiane Sadio, point focal local du RAES a insisté sur l'importance du dialogue communautaire et de l'implication des autorités.

"Il est essentiel que les communautés s'approprient la lutte pour permettre des décisions éclairées et une meilleure protection des enfants ", a-t-il indiqué.