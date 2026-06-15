Burkina Faso: Résultats du CEP 2026 - La région des Tannounyan enregistre un taux de succès de 94,01%

Les résultats du certificat d'études primaires (CEP) ont été livrés le samedi 13 juin sur l'ensemble du territoire national. Dans la région des Tannounyan, la moisson a été bonne, à à croire le Directeur régional de l'enseignement primaire, Dari Anselme Dah. Sur 14 114 candidats qui ont composé, 13 297 ont décroché leur diplôme, soit un taux de succès de 94,01%.

Les candidats au Certificat d'Etudes primaires (CEP) et à l'entrée en 6e connaissent leur sort depuis le samedi 13 juin 2026. Les résultats ont en effet été proclamé ce jour sur l'ensemble du territoire national. Dans la région des Tannounyan, 14 294 candidats étaient inscrits et 14 144 ont effectivement pris part aux épreuves. À l'arrivé ce sont 13 297 candidats (7086 filles et 6211 garçons) qui ont réussi à décrocher leur diplôme, soit un taux global de 94,01%.

La province Comoé a enregistré 10 590 inscrits, 10 473 ont composé et 9 866 (5256 filles et 4610 garçons) ont été admis, soit un taux de réussite au niveau provincial de 94, 20%. Quant à la province de la Léraba, elle a reçu 3 704 inscrits, pour 3 671 présents. À la délibération ce sont 3431 candidats (1830 filles et 1601 garçons) de cette province qui admis, soit un taux de réussite 93, 46%. Un motif de satisfaction pour le Directeur régional de l'Education préscolaire, primaire et non formelle des Tannounyan, Dari Anselme Dah, que nous avons interrogé. Il s'est d'abord félicité que tout ce soit bien passé au cours de cette session.

De la reproduction des sujets, leur conditionnement dans les enveloppes, leur distribution dans les différents jurys et centres d'examen, aux délibérations, en passant par l'administration des épreuves, la correction et les travaux de secrétariat tout es les opérations se sont déroulées sans incident majeur. Il a outre expliqué que le taux global de succès de 94,01% inclus les candidats libres. « Sans les candidats libres nous enregistrons un taux de succès de 94,27%.

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Ce taux reflète les efforts de nos enseignants sur le terrain », a-t-il précisé. Pour Dari Anselme Dah, il y a de quoi se réjouir. Il a à cet effet adressé à l'ensemble des acteurs sous sa coupe, et particulièrement les enseignants titulaires des classes de CM2, les directeurs des écoles ayant présenté des candidats et à l'ensemble du corps enseignant, ses félicitations. « Je salue les sacrifices consentis pour enseigner ces élèves », a-t-il dit. Il a par ailleurs remercié ses supérieurs hiérarchiques et les partenaires qui accompagnent le système éducatif.