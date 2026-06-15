Sénégal: Prince défie Lac 2, ce dimanche

14 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Dembélé

Entre la montée en puissance d'un jeune ambitieux et la résistance d'un vieux routier qui refuse de céder sa place, l'affiche entre Prince (Bayi Si Xel) et Lac 2 (Walo) promet bien plus qu'un simple combat. Ce dimanche à l'Arène nationale, Pikine et Guédiawaye se retrouveront dans un derby aux allures de passage de témoin ou de confirmation de statut dans la hiérarchie des ténors.

La Coupe du monde de football a lancé son grand spectacle jeudi dernier. Mais au Sénégal, l'arène n'entend pas abandonner sa part de lumière. Ce dimanche 14 juin, l'Arène nationale sera le théâtre d'un affrontement qui attire déjà toutes les attentions. Il s'agit du duel de haute volée entre Prince et Lac 2, organisé par Albourakh Events du promoteur Baye Ndiaye. Une affiche qui polarise toutes les passions et oppose deux générations. Au-delà des trajectoires individuelles, le combat prend une coloration territoriale. Pikine contre Guédiawaye : deux fiefs, deux identités, deux publics qui vivent rarement ce type d'affiche dans l'indifférence.

En effet, autour de Lac 2, la mobilisation s'est organisée. Le camp de Guédiawaye a affiché son soutien à travers plusieurs champions locaux, parmi lesquels Sa Thiès, le « Roi des arènes », son aîné Balla Gaye 2, Jackson Jr, entre autres. Prince, de son côté, s'appuie sur un accompagnement plus discret mais tout aussi symbolique. Celui de Eumeu Sène. Cet ancien « Roi des arènes » connaît parfaitement son adversaire pour l'avoir affronté à trois reprises, avec un bilan équilibré d'un succès, un revers et un nul. Une expérience précieuse au moment d'aborder un combat où les détails comptent autant que la force.

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