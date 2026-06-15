Sénégal: Baccalauréat technique - Toutes les dispositions prise pour un bon déroulement de l'examen à Saint-Louis

14 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Les dispositions nécessaires ont été prises ont été prises pour favoriser les conditions de performances des 1 287 candidats appelés à passer à partir du lundi 15 juin l'examen du baccalauréat technique au lycée André Peytavin de Saint-Louis, a assuré Amy Diop Ndiaye, proviseure de l'établissement.

"Les préparatifs sont à un stade très avancé et nous avons procédé à l'aménagement des salles d'examen conformément aux exigences des autorités éducatives", a dit Mme Ndiaye lors d'un entretien avec l'Agence de presse sénégalaise.

"Nous avons vérifié l'état du mobilier, assuré la disponibilité du matériel nécessaire et mis en place les dispositifs de sécurité et de surveillance', a fait savoir la dirigeante du lycée technique de Saint-Louis.

Elle a assuré que l'ensemble du personnel administratif est déjà mobilisé pour garantir le déroulement des épreuves dans un environnement serein, sécurisé et favorable à la concentration des candidats.

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S'agissant du niveau de préparation des candidats, la proviseure du lycée technique André Peytavin de Saint-Louis a signalé que des séances de révision, des cours de renforcement, des évaluations blanches et des travaux pratiques ont été organisés dans les différentes disciplines.

"Nous avons également tenu plusieurs réunions pédagogiques afin d'harmoniser les pratiques et d'identifier les besoins spécifiques des élèves pour leur apporter un accompagnement ciblé", a-t-elle fait valoir, évoquant son optimisme quant aux résultats des élèves.

Le LTAP, a-t-elle insisté, a renforcé le suivi individualisé des candidats à travers un système de mentorat assuré par les enseignants et a également multiplié les examens blancs dans les conditions réelles du baccalauréat et mis l'accent sur l'accompagnement psychologique et la gestion du stress.

Par ailleurs, poursuit le proviseur, l'utilisation d'outils numériques pour les révisions et le partage de ressources pédagogiques a été davantage développée, sans compter les séances de coaching sur les techniques de rédaction tenues en faveur des candidats par l'administration.

Elle a en même temps déclaré que l'administration de l'établissement de l'enseignement secondaire va pour la première fois assurer la restauration des candidats tout au long des examens afin de leur éviter de se disperser.

Amy Diop Ndiaye n'a pas ainsi manqué d'inviter les candidats à faire preuve de sérénité.

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