Sénégal: Absa Faye salue l'engagement des donneurs de sang

Dakar — Absa Faye, épouse du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a salué dimanche l'engagement des donneurs bénévoles de sang, qu'elle considère comme des "héros du quotidien".

"Il existe des gestes qui ne donnent lieu ni à des applaudissements, ni à des récompenses. Pourtant, ils comptent parmi les actes les plus précieux qu'un être humain puisse accomplir. Le don de sang est de ceux-là", a-t-elle souligné dans une déclaration lue par sa représentante à la cérémonie marquant la célébration de la Journée internationale du don de sang.

" Le don de sang est un acte individuel, mais il est porté par un formidable élan collectif, chaque maillon de cette chaîne de solidarité jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement du système transfusionnel", a-t-elle fait valoir.

Saluant l'engagement de donneurs bénévoles qu'elle considère comme des "héros du quotidien", madame Faye a martelé que derrière chaque don se cache souvent l'espoir d'une mère confrontée à une hémorragie, d'un enfant en attente d'une transfusion ou d'un patient dont la survie dépend de la disponibilité de produits sanguins.

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Dans un message lu dimanche par sa représentante, à l'occasion de la Journée mondiale du don de sang, la première dame, marraine de l'édition 2026, elle a tenu à saluer.

"Une goutte d'humanité. Donnez du sang. Sauvez des vies", est le théme de la présente édition.

Célébrée chaque 14 juin, la Journée mondiale du don de sang vise à sensibiliser les populations à l'importance du don volontaire et régulier afin de garantir la disponibilité de produits sanguins sûrs pour les patients qui en ont besoin.

"C'est le geste d'un homme ou d'une femme qui choisit d'aider sans connaître celui ou celle qui bénéficiera de son don", a-t-elle indiqué, insistant sur le fait que "la santé ne relève pas uniquement de la médecine, mais aussi de la solidarité entre les citoyens.

Elle a ainsi invité les citoyens à prendre conscience que chacun peut contribuer à sauver des vies à travers ce geste volontaire.

L'épouse du président de la République a, en même temps, adressé un message particulier à la jeunesse sénégalaise, l'invitant notamment à s'engager davantage dans le don volontaire de sang.

"Le don de sang est l'un des rares gestes qui permet, en quelques minutes seulement, d'avoir un impact immédiat sur la vie d'une autre personne", a-t-elle déclaré.

Elle a par ailleurs réaffirmé son engagement aux côtés des initiatives visant à préserver la vie et à améliorer la santé des populations, notamment celle des femmes et des enfants.

Absa Faye a également salué le travail des donneurs, des professionnels de santé, des bénévoles, des associations et des partenaires du Centre national de transfusion sanguine (CNTS).