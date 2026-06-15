Sénégal: Hygiène menstruelle - Une association mise sur la sensibilisation pour briser les tabous

Richard-Toll — L'association "Deboma", qui oeuvre dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection des filles, a réaffirmé son engagement en faveur de la sensibilisation sur l'hygiène menstruelle, à travers l'information et l'éducation, présentées comme des leviers essentiels de lutte contre les tabous entourant les menstruations.

À l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée samedi avec l'appui de partenaires institutionnels et communautaires, l'association a réuni des jeunes filles, des autorités locales, des Badiénou Gokh (relais communautaires) et des leaders religieux autour des enjeux liés à la santé reproductive et à la gestion de l'hygiène menstruelle.

"Nous travaillons à faire parvenir les bonnes informations aux jeunes filles, qu'elles soient déjà en âge de puberté ou qu'elles s'y préparent ", a déclaré Cécile Mendy Sarr, la représentante de l'association "Deboma" au terme de la rencontre .

Selon elle, la maîtrise des notions liées à l'hygiène menstruelle permet non seulement de prévenir certaines affections liées à une mauvaise gestion des menstruations, mais aussi de renforcer la confiance et l'estime de soi chez les adolescentes.

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Mme Sarr s'est réjouie de la participation des autorités administratives et territoriales à cette activité, y voyant une marque d'intérêt pour les questions touchant à la santé et au bien-être des jeunes filles.

"Voir les autorités, les acteurs communautaires et les leaders religieux répondre à notre appel montre que cette cause est désormais une préoccupation partagée" , a-t-elle salué.

La rencontre a également été marquée par la distribution de kits d'hygiène menstruelle à des jeunes filles confrontées à des difficultés d'accès aux produits de protection périodique.

Toutefois, la responsable associative estime que la réponse à la précarité menstruelle passe avant tout par un travail continu de sensibilisation et d'éducation.

"Chaque année, des filles entrent dans la puberté. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts pour qu'elles disposent des informations et des moyens leur permettant de gérer leurs menstruations dans la dignité", a-t-elle indiqué.

Cécile Mendy précise que l'association "Deboma", envisage, dans cette dynamique, d'étendre ses interventions aux collèges et lycées et de développer des ateliers de confection de serviettes hygiéniques réutilisables afin de favoriser l'autonomisation des jeunes filles.

Notre ambition est que chaque fille sache ce que sont les règles, comprenne les bonnes pratiques d'hygiène et puisse transmettre ces connaissances autour d'elle", a-t-elle rappelé.