Sénégal: Le soutien du gouvernement aux collectivités territoriales réaffirmé à Louga

Louga — Le gouvernement du Sénégal poursuivra ses efforts en faveur de la décentralisation et du renforcement des collectivités territoriales, a assuré, samedi, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana.

"Le gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accorde une importance particulière au développement territorial et à la modernisation des collectivités locales", a-t-il déclaré lors du lancement des activités de l'Association des adjoints aux maires du Sénégal (2AMS) tenu à Louga.

Il a martelé que le développement territorial occupe une place importante dans les priorités des pouvoirs publics.

Selon lui, des efforts significatifs sont déjà consentis pour renforcer les moyens des collectivités territoriales et consolider le processus de décentralisation.

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Moussa Bala Fofana a également évoqué les préoccupations exprimées par les élus locaux au sujet de leur statut et conditions de travail.

"Ces questions méritent une attention particulière et feront l'objet d'un dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs concernés afin de construire des réponses durables et adaptées", a-t-il assuré.

Le ministre l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a réaffirmé la disponibilité de son département à maintenir un dialogue constant avec les associations d'élus locaux afin d'accompagner la mise en oeuvre des politiques publiques territoriales.

A ses yeux, l'Association des adjoints aux maires du Sénégal peut constituer un partenaire important dans la territorialisation des politiques publiques et dans la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation du Sénégal.

Le lancement officiel de cette organisation vise à offrir aux adjoints aux maires un cadre de concertation et de réflexion destiné à renforcer leur contribution au développement local et à la gouvernance territoriale.