Afrique: Le Port autonome de Dakar sacré premier port à conteneurs d'Afrique subsaharienne

14 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le Port autonome de Dakar (PAD) a annoncé avoir été classé premier port à conteneurs d'Afrique subsaharienne dans l'édition 2025 de l'Indice de performance des ports à conteneurs (CPPI), élaboré conjointement par la Banque mondiale et S&P Global.

Dans un post sur sa page Facebook, le PAD indique que cette distinction résulte d'une évaluation portant sur 403 ports à travers le monde, à partir de l'analyse de 175.000 escales de navires et de 247 millions de mouvements de conteneurs.

Selon le port dakarois, cette performance lui permet de se hisser au 7e rang africain et à la première place en Afrique subsaharienne, consolidant ainsi son statut de plateforme logistique majeure dans la sous-région.

L'établissement attribue ce résultat à plusieurs années d'investissements, d'innovations et à une stratégie visant à faire du Sénégal « la porte d'entrée logistique de l'Afrique de l'Ouest ».

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Le PAD a salué la contribution de ses équipes, de ses partenaires et des usagers du port, estimant que cette reconnaissance internationale témoigne du dynamisme et de la compétitivité croissante de l'infrastructure portuaire sénégalaise.

« Le hub ouest-africain a un nouveau visage. Et il est dakarois », a notamment souligné l'institution portuaire dans son message.

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