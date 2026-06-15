Sénégal: Baccalauréat technique 2026 - 275 candidats attendus au jury 1287 de Saint-Louis

Le baccalauréat technique débute ce lundi 15 juin sur toute l'étendue du territoire national. À Saint-Louis, le jury 1287, installé au Lycée Technique André Peytavin (LTAP), accueille 275 candidats issus du LTAP, de l'École Amadou Sow Ndiaye, du CAOSP ainsi que des candidats libres. La proviseure Amy Ndiaye Diop assure que toutes les dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement des épreuves.

À quelques heures du démarrage des examens, le Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis affiche sa pleine mobilisation. Les salles ont été aménagées, le matériel vérifié et les dispositifs de sécurité mis en place afin d'accueillir dans les meilleures conditions les 275 candidats inscrits au jury 1287. « Les préparatifs sont à un stade très avancé. Nous avons procédé à l'aménagement des salles d'examen, vérifié l'état du mobilier et assuré la disponibilité du matériel nécessaire », explique la proviseure du lycée, Amy Ndiaye Diop.

Durant toute l'année scolaire, l'établissement a misé sur un accompagnement pédagogique renforcé pour préparer les candidats à cette échéance décisive. Des séances de révision, des cours de renforcement, des évaluations blanches et des travaux pratiques ont été organisés dans les différentes filières. « Les enseignants ont été fortement impliqués dans la préparation des candidats. Plusieurs réunions pédagogiques ont également permis d'identifier les besoins spécifiques des élèves afin de leur apporter un accompagnement adapté », souligne la responsable de l'établissement.

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Pour cette session 2026, le LTAP a également introduit plusieurs innovations, notamment un système de mentorat assuré par les enseignants et un suivi individualisé des candidats. L'accent a été mis sur la gestion du stress et la préparation psychologique, avec des examens blancs organisés dans les conditions réelles du baccalauréat. L'accompagnement s'étend aussi au volet social. Pour la première fois, l'administration du lycée assure la restauration des candidats durant toute la période des examens. « Nous voulons offrir aux élèves les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leurs épreuves », indique Mme Diop.

À la veille du début des examens, la proviseure invite les candidats à aborder cette étape avec confiance et sérénité. « Je leur demande de croire en eux et au travail accompli tout au long de l'année. Nous sommes convaincus que leurs efforts seront récompensés », affirme-t-elle. Forte de l'engagement du personnel administratif et pédagogique, la direction du Lycée Technique André Peytavin espère enregistrer cette année des résultats en nette progression et confirmer les performances de l'établissement dans l'enseignement technique à Saint-Louis.