Afrique: Dakar accueille le continent pour défendre son patrimoine mondial à l'UNESCO

Le Sénégal s'est imposé cette semaine comme le carrefour diplomatique et culturel du continent africain. Dakar accueille en effet, du 15 au 19 juin 2026, la 9e Réunion préparatoire des États africains membres du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Une rencontre stratégique de premier plan, organisée sous la présidence du Sénégal, qui dirige le Groupe africain 5A du Comité du patrimoine mondial. Selon un communiqué de presse, la cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue ce lundi 15 juin 2026 à 9 heures, à l'Hôtel Terrou-Bi de Dakar, sous la présidence effective du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur Alpha Thiam.

La rencontre a réuni de hautes personnalités du monde de la culture et de la diplomatie, parmi lesquelles le Dr Albino Jopela, Directeur exécutif du Fonds africain pour le patrimoine mondial, et Son Excellence Pierre Faye, Ambassadeur et Délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, également Président du Groupe africain 5A. Des représentants des États africains parties à la Convention du patrimoine mondial ont également pris part à cette ouverture.

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Cette réunion de Dakar s'inscrit dans un calendrier précis et ambitieux. Elle constitue une étape majeure de préparation à la 48e session du Comité du patrimoine mondial, qui se tiendra du 19 au 29 juillet 2026 à Busan, en République de Corée. L'enjeu est de taille : permettre aux États africains de consolider une vision commune et de coordonner leurs positions sur les questions inscrites à l'ordre du jour de cette prochaine session internationale.

Les travaux porteront sur plusieurs dossiers d'importance capitale pour le continent. Les participants examineront les propositions d'inscription de nouveaux biens africains sur la Liste du patrimoine mondial, un enjeu de reconnaissance internationale pour des pays dont la richesse culturelle et naturelle reste souvent sous-représentée à l'échelle mondiale.

Seront également au coeur des débats les demandes relatives à la Liste du patrimoine mondial en péril, ainsi que les rapports sur l'état de conservation des biens déjà inscrits -- des sujets qui touchent directement à la préservation de la mémoire collective du continent face aux menaces du changement climatique, des conflits et de l'urbanisation non maîtrisée.

En accueillant cette réunion, le Sénégal confirme son rôle de leadership culturel au sein du concert des nations africaines. La présidence du Groupe africain 5A confère à Dakar une responsabilité particulière : celle de porter, avec cohérence et détermination, la voix du continent sur la scène internationale du patrimoine mondial. Une mission que le ministre Alpha Thiam et ses homologues africains entendent assumer pleinement avant l'échéance de Busan.