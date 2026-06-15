Gabon: Tchibanga - La Première Dame poursuit son engagement en faveur de l'autonomisation et la résilience des femmes

Dans le cadre de son séjour dans la province de la Nyanga, la Première Dame de la République, Madame Zita Oligui Nguema, a poursuivi ce samedi 13 juin 2026 ses activités consacrées à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, de la formation professionnelle et du développement communautaire.

La journée a débuté par une visite des planches agricoles exploitées par les bénéficiaires de la formation aux nouvelles techniques de multiplication des rejets de bananiers. Sur le terrain, la Première Dame a pu constater les progrès réalisés par les participantes et les résultats encourageants obtenus grâce à ce programme de renforcement des capacités.

Saluant la détermination et le travail accompli par les apprenantes, Madame Zita Oligui Nguema les a encouragées à poursuivre leurs efforts afin de faire de l'agriculture un véritable levier d'autonomisation économique et de lutte contre la précarité.

La Première Dame s'est ensuite rendue à la foire d'exposition organisée à Tchibanga, qui a réuni plus de 150 exposantes issues de coopératives, d'associations féminines et du secteur du petit commerce. Cet espace a permis de mettre en lumière le savoir-faire, le dynamisme et l'esprit entrepreneurial des femmes de la province.

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Dans son allocution, Madame Zita Oligui Nguema a rendu un vibrant hommage aux mères gabonaises, soulignant leur rôle essentiel dans la cohésion familiale et le développement de la société. « Notre devoir est clair : nous devons mieux entourer les mères, mieux les écouter, mieux reconnaître ce qu'elles donnent », a-t-elle déclaré.

Convaincue que le soutien apporté aux femmes constitue un investissement pour l'avenir du pays, elle a rappelé que l'équilibre et la prospérité de la nation reposent également sur la valorisation de leur contribution quotidienne.

La cérémonie a également été marquée par la remise de certificats de fin de formation aux bénéficiaires des programmes en techniques agricoles, secourisme et gestion des coopératives. Des kits agricoles composés notamment de brouettes, râteaux, pelles, gants et bottes ont été remis à plusieurs coopératives de la province afin de renforcer leurs capacités de production.

Cette manifestation a enregistré la présence du Gouverneur de la province de la Nyanga, Monsieur Jean Robert Mabobet, du Ministre d'État Monsieur Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement et autorités administratives locales.

À travers cette initiative, la Première Dame réaffirme son engagement constant en faveur de l'autonomisation des femmes, de la promotion du développement local et du renforcement de la solidarité nationale.