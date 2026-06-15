Togo: Quand la tradition devient spectacle

14 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Les luttes traditionnelles Evala, l'un des événements culturels les plus emblématiques du Togo, se tiendront cette année du 11 au 18 juillet en pays Kabyè, dans le nord du pays.

Les Evala sont bien plus qu'un simple tournoi de lutte. Chez le peuple Kabyè, elles constituent un rite de passage fondamental marquant l'entrée des jeunes hommes dans l'âge adulte. Chaque année, les jeunes lutteurs - appelés Evalo - s'affrontent dans des arènes pour démontrer leur force, leur courage et leur virilité devant leurs familles et leur communauté. Sans avoir participé aux Evala, un jeune Kabyè ne peut être pleinement reconnu comme homme.

La cérémonie s'ouvre traditionnellement avec la descente dans les arènes du « Souverain Sacrificateur », communément appelé « Tchodjo », figure spirituelle incontournable de la tradition Kabyè.

Le match d'ouverture opposera les lutteurs de Lao Haut à ceux de Lao Bas, tandis que la grande finale verra s'affronter Lassa Bas et Lassa Haut sur le terrain cantonal d'Ahodo. Entre ces deux rendez-vous, préliminaires, quarts de finale et demi-finales animeront une semaine entière de compétitions.

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Au-delà de leur dimension culturelle et spirituelle, les Evala représentent également un formidable vecteur de tourisme et d'affaires, attirant chaque année des milliers de visiteurs togolais et étrangers.

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