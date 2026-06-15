Togo: Transparence et rigueur budgétaire au niveau local

14 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Des acteurs en charge des finances locales des régions Centrale, de la Kara et des Savanes se sont retrouvés samedi à Kara pour une session de renforcement des capacités en gestion financière locale.

Cadre juridique et comptable, élaboration des budgets des collectivités, mécanismes de contrôle des dépenses, relations entre ordonnateurs et comptables, et reddition des comptes ont été les thèmes abordés.

L'objectif est d'améliorer la rigueur budgétaire, de renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques et de réduire les risques de mauvaise gestion.

Les communes manquent souvent d'expertise dans ces domaines.

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