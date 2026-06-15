Cote d'Ivoire: Coupe du Monde 2026 - Les Éléphants affichent leurs ambitions avant le choc face à l'Équateur

À quelques heures de leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, les Éléphants de Côte d'Ivoire abordent leur premier rendez-vous avec sérénité et détermination. Opposés à l'Équateur ce dimanche au Lincoln Financial Field, les champions d'Afrique entendent réussir leur retour sur la scène mondiale après avoir manqué les deux précédentes éditions du tournoi.

À la veille de cette rencontre très attendue, le sélectionneur national, Emerse Faé, s'est présenté devant la presse ce samedi 13 juin avec un discours empreint de confiance et de lucidité.

Face aux journalistes, le technicien ivoirien a insisté sur l'excellent état d'esprit qui anime son groupe à l'approche de ce premier match de la phase de groupes.

Pour le patron du banc ivoirien, l'équipe est prête à relever le défi et à défendre les couleurs nationales dans cette compétition qui réunit l'élite du football mondial. Le retour de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde constitue en effet un moment important pour tout un peuple, après plusieurs années d'absence à ce niveau.

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Sur le plan physique, les nouvelles sont particulièrement rassurantes pour le staff technique. Emerse Faé a confirmé que l'ensemble de son effectif est opérationnel pour cette première sortie.

« Tout le monde sera sélectionnable pour le match de demain », a-t-il assuré, laissant entrevoir la possibilité de disposer de toutes ses armes pour affronter la sélection équatorienne.

Si la confiance règne dans les rangs ivoiriens, le sélectionneur se garde toutefois de tout excès d'optimisme. Il s'attend à une opposition de haut niveau face à une équipe équatorienne réputée pour sa discipline tactique, son engagement physique et sa capacité à exploiter la moindre faille adverse.

« Nous nous attendons à un match très serré. À ce niveau de compétition, les détails sont souvent déterminants. Il faudra être concentrés du début à la fin et saisir les opportunités qui se présenteront à nous », a-t-il souligné.

Cette rencontre revêt une importance capitale pour les deux formations, qui chercheront à prendre un départ idéal dans un groupe où chaque point comptera dans la course à la qualification pour le second tour.

Portés par leur récent sacre continental et par les attentes de millions de supporters, les Éléphants savent que l'heure est venue de confirmer leur retour parmi les grandes nations du football mondial. Face à l'Équateur, ils auront l'occasion de lancer un message fort à leurs adversaires et d'écrire une nouvelle page de leur histoire en Coupe du Monde.