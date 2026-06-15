Cote d'Ivoire: Mobilité - Un espace dédié aux véhicules ouvre ses portes

L'offre automobile continue de se diversifier en Côte d'Ivoire avec l'ouverture d'un nouvel espace d'exposition et de services dédié aux véhicules particuliers. Le site, implanté dans le quartier de la Riviera Attoban à Cocody, a été officiellement présenté le 12 juin 2026 lors d'une cérémonie réunissant des acteurs du secteur ainsi que le ministre des Transports et plusieurs représentants d'institutions étatiques.

Cette nouvelle implantation, portée par le concessionnaire Unicars en partenariat avec des constructeurs asiatiques, témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs étrangers pour le marché ivoirien. Elle intervient dans un contexte marqué par l'évolution des besoins en matière de mobilité et par la recherche de solutions de transport plus performantes.

À l'occasion de l'inauguration, plusieurs modèles ont été dévoilés au public. Les véhicules présentés se distinguent notamment par l'intégration de technologies associant motorisation thermique et assistance électrique.

La cérémonie a enregistré la participation de responsables du groupe automobile concerné, parmi lesquels Andy Yuan, vice-président de Jetour International.

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Prenant la parole, le ministre des Transports, Amadou Koné, a souligné l'importance des investissements privés dans le développement du secteur. Il a relevé l'intérêt des initiatives favorisant l'introduction de technologies contribuant à l'amélioration de l'efficacité énergétique du parc automobile. Selon lui, l'arrivée progressive de véhicules électrifiés s'inscrit dans la dynamique de modernisation engagée par le pays.

Andy Yuan a notamment indiqué que la stratégie du groupe repose sur une meilleure prise en compte des attentes locales et sur le développement d'une offre adaptée aux réalités du pays. Pour lui, cette nouvelle infrastructure ne se limite pas à la commercialisation de véhicules. Elle devrait également participer à la création d'emplois, au renforcement des compétences techniques et à l'élargissement des services disponibles pour les automobilistes.

L'ouverture de ce second site de la marque Jetour en Côte d'Ivoire illustre ainsi la montée en puissance du marché automobile national, portée par une demande croissante en solutions de mobilité et par l'arrivée de nouveaux acteurs internationaux.