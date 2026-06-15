Cote d'Ivoire: Coupe du Monde 2026 - Le pronostic de Gervinho pour Côte d'Ivoire - Équateur

La Côte d'Ivoire, l'équipe africaine la plus chère de la Coupe du Monde, entame son parcours nord-américain face à l'Équateur. Le match aura lieu à Philadelphie le dimanche 14 juin à 23h00 GMT.

Africafoot, l'un des sites web de football les plus populaires d'Afrique, présente le pronostic de la légende des Éléphants, Gervinho, qui estime que cette rencontre face à l'Équateur sera un excellent test pour les hommes d'Emers Faé.

" L'Équateur est le parfait adversaire pour jauger le niveau d'une équipe comme celle de la Côte d'Ivoire. La victoire sur la France a fait naître des espoirs dans le camp ivoirien, mais il va falloir faire très attention à La Tri. Ce n'est pas pour rien qu'elle a terminé 2e des éliminatoires dans la zone AmSud. Elle reste aussi sur une série de 19 matchs sans défaite. "

La cote pour une victoire des Ivoiriens est de 3,7 contre 2,42 pour l'Équateur. Les experts de Melbet (télécharger Melbet app ici - melbet.africafoot.com) proposent une cote de 2,88 pour un match nul.

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La cote pour plus de 1,5 but est de 1,46. Les experts sont également peu optimistes quant à la possibilité que les deux sélections trouvent le chemin des filets, la cote pour que les deux équipes ne marquent pas étant de 1,62. Vous trouverez ces options de paris et bien d'autres pour ce match des Ivoiriens de la Coupe du Monde sur le portail Africafoot.