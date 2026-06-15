Maroc: Mondial 2026 - Le Maroc tient tête au Brésil et confirme ses ambitions

Le premier grand choc de la Coupe du Monde 2026 a tenu toutes ses promesses. Opposés ce dimanche au Brésil, l'un des favoris de la compétition, les Lions de l'Atlas du Maroc ont livré une prestation de haut niveau pour arracher un précieux match nul (1-1), au terme d'une rencontre intense et disputée.

Dès les premières minutes, les Marocains ont affiché leurs intentions. Bien organisés et agressifs dans le bon sens du terme, les hommes du sélectionneur Mohamed Ouahbi ont rapidement mis la pression sur une Seleçao surprise par l'engagement de son adversaire. Achraf Hakimi et ses coéquipiers se sont procuré plusieurs situations dangereuses, obligeant la défense brésilienne à multiplier les interventions d'urgence.

Cette domination marocaine a été récompensée à la 21e minute. Sur une superbe passe en profondeur de Brahim Diaz, Ismael Saibari s'est infiltré entre les défenseurs centraux brésiliens avant de tromper Alisson d'un subtil ballon piqué. Un but de grande classe qui a permis aux Lions de l'Atlas de prendre les devants.

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Mais la réaction brésilienne ne s'est pas fait attendre. Portée par le talent de Vinicius Junior, la Seleçao est revenue au score à la 32e minute. L'attaquant madrilène a signé un véritable chef-d'oeuvre en repiquant depuis le côté gauche avant de décocher une frappe puissante dans la lucarne de Bono.

À la pause, les deux équipes étaient à égalité (1-1) après une première période spectaculaire.

En seconde mi-temps, le Brésil a davantage monopolisé le ballon et tenté d'imposer son rythme. Toutefois, les Marocains ont fait preuve d'une remarquable solidité défensive, s'appuyant notamment sur un Bono impérial dans ses interventions.

Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, le score n'évoluera plus. Le Maroc a même terminé la rencontre en poussant pour arracher la victoire, tandis qu'Alisson a dû s'employer dans les derniers instants pour préserver le point du nul pour son équipe.

Au coup de sifflet final, les deux formations se quittent dos à dos. Ce résultat laisse le groupe totalement ouvert et confirme surtout la capacité du Maroc à rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial. Demi-finalistes du dernier Mondial, les Lions de l'Atlas démontrent une nouvelle fois qu'ils comptent parmi les équipes capables de créer la surprise dans cette Coupe du Monde 2026.