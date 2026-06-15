Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 juin 2026

revue de presse

Près de 2,745 immigrés ont quitté l'Afrique du Sud en une semaine

L'Afrique du Sud a rapatrié 2.745 ressortissants étrangers au cours de la semaine qui a suivi l'engagement du président Cyril Ramaphosa à durcir la lutte contre l'immigration clandestine. L'annonce a été faite, dimanche, par le ministre de l'Intérieur.

Ce pays qui constitue l'une des plus grandes économies d'Afrique attire depuis longtemps des travailleurs migrants venus de tout le continent, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière.

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Cependant, avec un taux de chômage supérieur à 30 %, le pays connaît régulièrement des poussées de tensions anti-immigrés, marquées ces dernières semaines par de nouveaux épisodes de violence. (Source Africanews)

Dakar accueille l’Afrique pour défendre son patrimoine mondial à l'UNESCO

Le Sénégal s'est imposé cette semaine comme le carrefour diplomatique et culturel du continent africain. Dakar accueille en effet, du 15 au 19 juin 2026, la 9e Réunion préparatoire des États africains membres du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Une rencontre stratégique de premier plan, organisée sous la présidence du Sénégal, qui dirige le Groupe africain 5A du Comité du patrimoine mondial. Selon un communiqué de presse, la cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue ce lundi 15 juin 2026 à 9 heures, à l'Hôtel Terrou-Bi de Dakar, sous la présidence effective du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur Alpha Thiam.

La rencontre a réuni de hautes personnalités du monde de la culture et de la diplomatie, parmi lesquelles le Dr Albino Jopela, Directeur exécutif du Fonds africain pour le patrimoine mondial, et Son Excellence Pierre Faye, Ambassadeur et Délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, également Président du Groupe africain 5A. Des représentants des États africains parties à la Convention du patrimoine mondial ont également pris part à cette ouverture. (Source Le Soleil)

Cameroun : L’opposant Issa Tchiroma Bakary attaque Paul Biya devant la justice française depuis son exil

L’opposant camerounais en exil Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre et candidat à la présidentielle, a déposé deux plaintes devant le tribunal judiciaire de Paris contre le président Paul Biya et une vingtaine de hauts responsables du régime. Il invoque le principe de compétence universelle pour dénoncer la répression des manifestations consécutives à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, ainsi que les détentions arbitraires qu’il qualifie d’« illégales » et massives.

Les plaintes visent directement Paul Biya, au pouvoir depuis plus de quarante ans, mais aussi des figures clés du régime : le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngoh Ngoh, plusieurs ministres, ainsi que des responsables de l’armée, de la gendarmerie et de la police.

Issa Tchiroma, aujourd’hui réfugié en Gambie, affirme avoir mené une enquête minutieuse pour établir la chaîne de responsabilités, des donneurs d’ordre aux exécutants. Selon lui, plusieurs milliers de Camerounais sont toujours détenus dans des conditions contraires aux droits fondamentaux. (Source Africapresse)

Kenya : William Ruto dévoile un budget de 37,2 milliards $

Le gouvernement kényan a présenté un budget historique de 4 820 milliards de shillings kényans (environ 37,2 milliards de dollars) pour l’exercice 2026/27, marquant une progression de 12,4 % par rapport aux 4 290 milliards KES alloués en 2025/26. L’annonce a été faite le 11 juin par le secrétaire principal du Trésor national, Chris Kiptoo.

Cette nouvelle loi de finances s’inscrit dans la poursuite des réformes économiques engagées par le président William Ruto. Selon les autorités, le budget vise à accélérer la croissance économique, créer davantage d’opportunités pour les jeunes et les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), renforcer la protection sociale, améliorer la résilience climatique et relever le niveau de vie des populations. (Source Fineco)

Mondial 2026 : Amad Diallo délivre la Côte d’Ivoire face à l’Équateur

Bousculés pendant une grande partie de la rencontre par une solide équipe équatorienne, les Éléphants ont fait parler leur résilience pour s’imposer dans les ultimes secondes (1-0). Entré en cours de jeu, Amad Diallo a offert à la Côte d’Ivoire trois points précieux pour son retour sur la scène mondiale.

La Côte d’Ivoire a réussi son retour sur la scène mondiale. Douze ans après sa dernière participation à une Coupe du monde, la sélection ivoirienne a décroché une victoire capitale face à l’Équateur (1-0), dimanche, lors de la première journée du groupe E du Mondial 2026. Dans une rencontre longtemps indécise, les Éléphants ont trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence dans les derniers instants grâce à l’allier droit de Manchester United, Amad Diallo. (Source Afrik.com)

Le Ghana intervient pour ses ressortissants touchés par les opérations urbaines en Côte d’Ivoire

La Côte d'Ivoire mène depuis 2023 des opérations de démolition parfois brutales, ciblant, selon les autorités, des quartiers précaires construits dans des zones dangereuses, pour éviter notamment des pertes humaines dans des inondations ou glissements de terrain.

Le gouvernement ivoirien justifie notamment ces démolitions, qui ont déjà touché des dizaines de milliers de personnes ces dernières années, par une nécessité de restaurer "l'ordre urbain".

Face à cette situation, le Ghana a décidé de rapatrier au total "327 de ses citoyens affectés" par ces opérations dites de "déguerpissement", selon le ministère ghanéen des Affaires étrangères. (Source Africa Radio)

Santé publique : Plus d'un milliard FCFA pour contrer la propagation d’Ebola dans la zone Cémac

Le Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC) qui s’est réuni le 13 juin à Kintelé, la banlieue Nord de Brazzaville, a adopté la feuille de route arrêtée par les ministres de la Santé de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac), dont le coût s'élève à la somme de 1 166 910 000 FCFA.

Face à la résurgence de l’épidémie à virus Ebola et aux risques élevés de sa propagation dans les États membres de la communauté, les participants à la 45e session du Conseil des ministres de l’UEAC ont résolu de renforcer les capacités en matière de diagnostics rapides et de riposte sanitaire.

Ainsi, sur la somme de 1166 910 000 FCFA, le Conseil a prescrit la mobilisation des ressources nécessaires à hauteur de 50% du montant, imputable sur les ressources du Fonds de développement de la communauté. Les 50% restants étant à la charge des États. La communauté craint, en effet, la mobilité de la population et la proximité géographique des pays de la Cémac avec les zones affectées. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Mali : L’armée annonce la neutralisation d’un chef jihadiste

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé dimanche la neutralisation d’un chef jihadiste de premier plan dans le centre du pays, une opération qui intervient dix jours après le lancement par les autorités maliennes d’un dispositif de récompenses financières inédit visant les principaux responsables de groupes armés et terroristes.

Dans un communiqué publié le 14 juin, l’État-major général des Armées maliennes indique qu’un individu identifié sous les alias d’Oumar Kéréna, Farouk et Housseini Mawdo a été localisé puis neutralisé lors d’une frappe de drone menée le 3 juin à Mougnan, à environ 45 kilomètres à l’ouest de Djenné (centre). (Source Apanews)

Gabon/Parlement en congrès : Oligui Nguema attendu dans un contexte budgétaire contraint

Les 145 députés et les 70 sénateurs du Parlement se réunissent ce 15 juin 2026 en Congrès afin d’écouter l’adresse du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, conformément aux dispositions de l’article 93 de la Constitution. Qualifiée de « communication présidentielle », cette intervention solennelle devant la représentation nationale ne donne lieu à aucun vote.

Elle constitue néanmoins un moment institutionnel majeur, intervenant près de trois ans après le coup d’État du 30 août 2023 et quelques mois après la mise en place des institutions de la Cinquième République. Dans un contexte économique marqué par de nombreuses incertitudes, cette prise de parole est particulièrement attendue. (Source GabonMediaTime)

Le Maroc face à une crise démographique silencieuse

La baisse de la fécondité au Maroc n'est plus un simple indicateur statistique réservé aux démographes. Elle est devenue une transformation sociétale profonde qui soulève des interrogations majeures sur l'avenir économique et social du Royaume.

Alors que le Maroc figurait parmi les pays les plus féconds du monde il y a encore un demi-siècle, les données les plus récentes montrent qu'il s'oriente rapidement vers une société vieillissante, sans avoir encore atteint le niveau de développement économique qui permettrait d'en assumer pleinement les conséquences. (Source Libération)