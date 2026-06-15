Congo-Kinshasa: Les hôteliers appelés à la vigilance face à la menace d'Ebola à Butembo

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, les autorités du secteur du tourisme à Butembo, dans la province du Nord-Kivu, appellent les tenanciers des hôtels et maisons d'accueil à renforcer la vigilance et le respect des mesures de prévention.

Samedi 13 juin, le service urbain du tourisme, antenne de Butembo, en collaboration avec la Division provinciale de la santé, a organisé une séance de sensibilisation à l'intention des opérateurs du secteur hôtelier.

Cette initiative vise à promouvoir des comportements responsables afin de limiter les risques de propagation d'Ebola, une maladie qui a déjà causé des cas dans la zone de santé de Katwa.

Les hôtels, un maillon clé de la surveillance

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Pour les autorités, les établissements d'hébergement constituent un point stratégique dans la chaîne de prévention, en raison du passage fréquent de voyageurs venant de différentes localités.

Le chef d'antenne du service urbain du tourisme, Kambasu Matembela, insiste sur la responsabilité des hôteliers dans la surveillance des visiteurs.

« Ils doivent savoir comment gérer, surveiller et orienter les visiteurs, tout en appliquant les instructions des autorités provinciales et les mesures barrières », a-t-il déclaré.

Selon les organisateurs, la collaboration entre les services du tourisme et ceux de la santé permet de mieux sensibiliser les acteurs économiques directement exposés aux flux de voyageurs.

Les hôteliers sont ainsi considérés comme des acteurs de première ligne dans la détection et la prévention des cas suspects.

Une responsabilité collective face au risque sanitaire

Les autorités rappellent que la propagation d'Ebola peut être facilitée par les déplacements de personnes infectées, d'où l'importance de renforcer la surveillance dans les lieux d'accueil.

Cette campagne de sensibilisation vise à renforcer la coordination entre les services de l'État et les opérateurs touristiques afin de protéger la population et limiter la propagation de la maladie dans la ville de Butembo.