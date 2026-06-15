Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Lihau s'explique à l'Assemblée nationale sur les agents fictifs et les doublons de matricules en RDC

14 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, a été auditionné samedi 13 juin à l'Assemblée nationale sur la gestion des effectifs de l'administration publique et la controverse liée aux numéros matricules des agents de l'État.

Répondant à une question d'actualité ainsi qu'à une interpellation parlementaire, il a présenté les réformes engagées depuis 2021 pour assainir le fichier des agents publics et a apporté des clarifications sur les accusations de transfert de matricules entre les provinces du Nord-Ubangi et de la Mongala.

Lors de son intervention, Jean-Pierre Lihau a d'abord répondu à une question d'actualité du député Patrick Matata Makalamba, élu de Kisangani, portant sur les effectifs des agents de l'État et la masse salariale.

Le ministre a mis en avant les actions menées depuis son arrivée à la tête du ministère de la Fonction publique. Ces réformes visent selon lui, notamment à identifier et supprimer les agents fictifs, tout en renforçant le contrôle des effectifs au sein de l'administration publique.

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Selon lui M. Lihau, plusieurs missions d'audit et de vérification ont permis de détecter des irrégularités dans la gestion des ressources humaines de l'État.

Jean-Pierre Lihau a ensuite répondu à l'interpellation du député Antoine Nzangi, élu de Yakoma, concernant le présumé transfert de numéros matricules d'agents publics du Nord-Ubangi vers la Mongala.

Le Vice-Premier ministre a rejeté toute implication de son ministère dans cette affaire, affirmant qu'aucun texte légal ou réglementaire ne permet le transfert d'un matricule d'une province à une autre.

« Il ne s'agit pas d'un transfert, mais d'un chevauchement »

Pour le ministre, les cas signalés relèvent plutôt d'un chevauchement de matricules attribués à plusieurs personnes.

« Il est juridiquement et administrativement inexact d'affirmer qu'un matricule attribué à un agent du Nord-Ubangi aurait été cédé ou transféré à un agent de la Mongala. Ce dont il s'agit, ce n'est pas d'un transfert de matricules, mais d'un chevauchement. Deux ou plusieurs personnes portant le même numéro matricule », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette situation résulte d'erreurs matérielles commises dans le passé lors de l'attribution des numéros matricules, bien avant les réformes actuellement mises en oeuvre par son ministère.

À l'issue des échanges, les députés ont examiné les explications fournies par le membre du Gouvernement. Une motion incidentielle a finalement été soulevée afin de prendre acte de ses réponses et de mettre un terme à son audition.

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