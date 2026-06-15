Congo-Kinshasa: Journée mondiale du donneur de sang - À Matadi, le CPTS appelle à renforcer les dons volontaires

À l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang célébrée le 14 juin, le Centre provincial de transfusion sanguine (CPTS) du Kongo-Central lance un appel à la population pour renforcer les dons bénévoles et volontaires de sang afin de répondre aux besoins des structures sanitaires de la province.

Dans une interview accordée à Radio Okapi samedi 13 juin, le médecin directeur du CPTS, le Dr Debs Ntouaou, rappelle que le sang est une ressource vitale qui ne peut être produite artificiellement.

« Le sang ne se fabrique pas à l'usine. Nous l'obtenons grâce aux donneurs bénévoles de sang », explique-t-il.

Selon lui, cette journée constitue une occasion de remercier les donneurs réguliers tout en sensibilisant davantage la population à l'importance du don de sang pour sauver des vies.

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Il explique que le CPTS dispose d'une banque de sang située à Kinkanda, dans l'enceinte de la Division provinciale de la santé. Il s'agit de la principale banque de sang de la province.

Outre le CPTS, plusieurs grands hôpitaux équipés de banques de sang fonctionnelles peuvent également accueillir les personnes désireuses de faire un don.

Le Dr Debs Ntouaou indique toutefois que des réformes sont en cours dans le secteur de la transfusion sanguine et que davantage d'informations seront communiquées prochainement à ce sujet.

Deux modes de collecte du sang

À Matadi comme ailleurs, la collecte du sang s'effectue selon deux stratégies : soit dans des cabines fixes installées dans les structures sanitaires, soit à travers des cabines mobiles organisées sous forme de mini-campagnes dans les lieux publics.

Cette approche vise à rapprocher les services de transfusion sanguine de la population et à faciliter l'accès au don.

Le médecin rappelle cependant que pour devenir donneur, plusieurs critères doivent être respectés.

« Le candidat doit être en bonne santé, être âgé de 18 à 60 ans pour un premier don ou de 18 à 65 ans pour un ancien donneur, et avoir un poids d'au moins 50 kilogrammes ».

Le responsable du CPTS souligne également l'importance de ne pas adopter de comportements à risque susceptibles d'exposer à certaines maladies transmissibles.

Par ailleurs, il recommande une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'exercices physiques afin de maintenir un bon état de santé compatible avec le don de sang.

Tous les groupes sanguins sont concernés

Contrairement à certaines idées reçues, tous les groupes sanguins peuvent donner du sang.

« Les groupes A, B, AB et O peuvent tous faire des dons. Il n'y a aucune exception », précise le Dr Ntouaou.

Il ajoute qu'il n'existe pas de période spécifique pour donner son sang. Les collectes sont organisées chaque fois que l'occasion se présente afin de constituer des réserves suffisantes pour les besoins médicaux.

Si le Kongo-Central compte déjà plusieurs donneurs volontaires, leur nombre demeure insuffisant pour couvrir l'ensemble des besoins de la province.

Le CPTS encourage ainsi la population à s'engager davantage dans le don bénévole et régulier de sang afin de contribuer à sauver des vies et à garantir la disponibilité de cette ressource essentielle dans les établissements de santé.