Ile Maurice: Appel urgent pour sauver la petite Suhanyabye Raggoo

La famille de la petite Suhanyabye Raggoo, âgée de six ans, lance un appel pressant à la solidarité du public. Actuellement admise à l'hôpital de Rose-Belle, en salle 4, la fillette se trouve dans un état préoccupant en raison d'un taux de plaquettes de sang extrêmement bas.

Alors qu'un enfant en bonne santé a généralement un taux entre 150 000 et 450 000 plaquettes, celui de Suhanyabye est tombé à 4 000, mettant sa vie en danger. Face à cette situation critique, elle a besoin d'un soutien urgent en plaquettes de sang. Les personnes de groupe sanguin B positif (B+) qui souhaitent l'aider pourront le faire à la banque de sang de l'hôpital Victoria, Candos, pour faire un don.

Avant de se déplacer, les donneurs potentiels sont priés de contacter le père de Suhanyabye, Mahend Raggoo, au 5479 1334. Cette démarche est importante car les plaquettes ne peuvent être conservées qu'entre 20 °C et 24 °C et pour une durée maximale de cinq jours après leur collecte.

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Chaque don peut faire une différence et offrir à cette petite combattante une chance supplémentaire de poursuivre son combat. La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui répondront à cet appel et espère pouvoir compter sur l'élan de générosité de la population mauricienne dans cette épreuve difficile. En ces moments d'angoisse, une pensée particulière accompagne la petite Suhanyabye et sa famille. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu'elle retrouvera bientôt la santé. Ensemble, un simple geste peut sauver une vie.