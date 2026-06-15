Afrique: Nirbhay Ramkhelawon - «Chaque album Panini raconte une période de ma vie»

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, l'effervescence autour du ballon rond se fait ressentir bien au-delà des stades. Pour certains passionnés, la magie du Mondial ne se limite pas aux matchs ou aux performances des stars du football. Elle se vit aussi à travers une tradition qui traverse les générations : la collection des albums Panini.

Nirbhay Ramkhelawon, enseignant et sociologue, fait partie de ces collectionneurs qui ont transformé une passion d'enfance en véritable aventure personnelle. Depuis 2006, il a complété tous les albums officiels de la Coupe du monde, soit six éditions consécutives. Son histoire avec Panini débute grâce à sa mère. «Ma passion pour la Coupe du monde et les albums Panini est née grâce à ma mère. C'est elle qui m'a acheté mon tout premier album en 2006. Nous le complétions ensemble et nous partagions ces moments en famille», raconte-t-il.

Vingt ans plus tard, ces souvenirs restent précieux. Pour Nirbhay, ces albums représentent bien plus qu'une simple accumulation de vignettes. Ils sont liés aux moments passés en famille, à la patience et aux souvenirs construits au fil des années. «Collectionner des albums ne consiste pas seulement à accumuler des vignettes. Cela permet de créer des souvenirs, de développer la patience et de passer du temps de qualité avec ses proches», explique-t-il.

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Patience

Compléter un album de Coupe du monde demande du temps et de la persévérance. Nirbhay se souvient particulièrement des éditions 2006 et 2010, où les échanges étaient plus compliqués qu'aujourd'hui. «À l'époque, nous n'avions pas les groupes WhatsApp, les réseaux sociaux ou les points de rencontre organisés pour échanger les doubles. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de trouver d'autres collectionneurs», souligne-t-il.

Malgré ces nouvelles facilités, certaines vignettes restent difficiles à obtenir, notamment celles des grandes stars du football mondial. Mais pour lui, cette recherche fait partie du charme de la collection. Chaque nouvelle vignette trouvée devient une petite victoire.

Au fil du temps, cette passion lui a également permis de rencontrer de nombreuses personnes. Les échanges de vignettes sont devenus des moments de partage entre collectionneurs de différents âges et horizons. «Peu importe notre culture, notre âge ou notre origine sociale, la Coupe du monde rassemble des personnes autour d'une même passion. Les différences s'effacent au profit d'un objectif commun», affirme-t-il.

Souvenirs

Avec son regard de sociologue, Nirbhay voit aussi les albums Panini comme un phénomène culturel. Selon lui, ils permettent de créer des liens sociaux, des traditions et une mémoire collective autour du football. «Les échanges de vignettes créent de petites communautés où les individus développent des relations et partagent des valeurs communes», fait-il ressortir.

À une époque où les collections numériques prennent de plus en plus de place, il reste toutefois attaché au format traditionnel. «J'apprécie le plaisir d'ouvrir un sachet de vignettes, de découvrir son contenu, de toucher l'album et de conserver un objet rempli de souvenirs. Chaque album raconte une histoire et représente une période de ma vie», confie-t-il. Grand amateur de football et supporter du Brésil, Nirbhay suivra évidemment avec attention la Coupe du monde 2026. Il rêve d'un sixième sacre de la Seleção, tout en espérant voir de nouvelles nations et de nouveaux talents marquer l'histoire du tournoi.