Ile Maurice: Jonathan Koo Yan Too - «Un gentleman, un frère, un passionné»

Un dernier message, puis le silence. Jeudi, à 16 h 55, Jonathan Richard Kah Shun Koo Yan Too envoyait un message sur un groupe WhatsApp depuis le chassé d'Au Villars, à Midlands. Le comptable de 40 ans expliquait avoir entendu deux coups de feu sur le domaine et indiquait qu'il allait vérifier la situation. Quelques heures plus tard, il était retrouvé sans vie, mortellement touché par balle.

Alors que l'enquête policière se poursuit et que les circonstances exactes du drame restent à éclaircir, la disparition de Jonathan Koo Yan Too provoque une vive émotion parmi ses proches, ses amis et la communauté des passionnés de chasse. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire d'un homme décrit comme généreux, bienveillant et profondément humain.

Parmi les nombreux témoignages, celui d'un ami proche illustre la place qu'occupait Jonathan dans la vie de ceux qui l'entouraient. Leur rencontre remonte à 2020, lors d'une session de l'École de la chasse, une passion commune qui s'est rapidement transformée en une véritable amitié. «Toi, le frère que je n'ai jamais eu... et qui viens de partir de la façon la plus injuste et tragique, je te dis adieu ici», écrit-il dans un message bouleversant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour ses proches, Jonathan était bien plus qu'un compagnon de chasse. Ils gardent le souvenir d'un homme souriant, toujours présent pour les autres et capable de créer des liens sincères. «Tu avais tout : la gentillesse, la joie, le sourire toujours planté au visage, comme indélébile», témoigne encore son ami. Les souvenirs partagés évoquent également leurs voyages et leurs projets autour de leur passion commune, notamment en Afrique, en Écosse, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Un homme généreux et passionné

Pour Benoit Harter, Jonathan Koo Yan Too était avant tout «un gentleman». Il le décrit comme un homme droit, jovial et toujours prêt à aider. «Une âme heureuse, toujours partante pour aider les autres. Des passions : la chasse, la nature, les amis, sa femme, sa famille», confie-t-il. Selon lui, Jonathan possédait une qualité rare : celle de créer des amitiés profondes et sincères. «Il avait un sens de la générosité affective et une fidélité en amitié que l'on rencontre rarement», souligne-t-il.

En dehors de son travail, Jonathan consacrait beaucoup de temps à la nature, aux voyages et à la chasse. Ceux qui l'ont côtoyé évoquent également un homme prudent, respectueux des règles et conscient de l'importance de la sécurité dans cet environnement. Du côté de l'enquête, la piste du braconnage est activement explorée par les enquêteurs. La police soupçonne qu'un ou plusieurs individus se seraient introduits illégalement sur le domaine de chasse pour abattre des cerfs.

Une liste de braconniers connus des services de police et déjà impliqués dans des affaires similaires aurait été transmise aux différentes unités chargées de l'enquête. Les images des caméras de surveillance couvrant l'entrée du domaine ont également été sécurisées par la police pour les besoins de l'investigation.