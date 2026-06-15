Ile Maurice: Un déficit qui s'installe durablement

Avec 116 mm de pluie enregistrés en mai, soit 78 % de la moyenne à long terme, les conditions sont restées globalement inférieures à la normale. Les données de la station météorologique de Vacoas, publiées durant la deuxième semaine de juin, confirment la persistance d'un déficit pluviométrique.

Les précipitations ont toutefois été inégalement réparties à travers l'île. L'Est a enregistré les plus fortes pluies du mois, avec 171 mm, tandis que le Nord affiche une situation plus contrastée, avec des niveaux atteignant 104 % de la moyenne habituelle. Les perspectives pour les mois à venir ne sont pas rassurantes. Les prévisions pour juin, juillet et août ont été revues à la baisse et indiquent des conditions globalement inférieures à la normale, avec environ 63 % de la moyenne à long terme. Juin est attendu sous des conditions déficitaires, avec 83 mm, soit 70 % de la moyenne, tandis que juillet et août devraient être encore plus secs, autour de 60 % de la normale.

Cette tendance s'inscrit dans un contexte climatique influencé par plusieurs phénomènes à grande échelle, souligne-t-on. Les services météorologiques évoquent notamment une phase positive de l'Indian Ocean Dipole, associée à des anomalies de température de surface de la mer dans l'océan Indien, ainsi que le développement d'un épisode El Niño dans le Pacifique équatorial.

Ces configurations sont généralement associées à une réduction des précipitations dans la région. Le Standardised Precipitation Index confirme également la persistance de conditions sèches. Après un épisode sévèrement sec au début de l'année, les conditions sont restées légèrement déficitaires entre mars et mai. Les prévisions indiquent une aggravation progressive, avec des conditions modérément sèches attendues durant cet hiver.

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Parallèlement à cette situation pluviométrique déficitaire, les températures sont restées légèrement supérieures aux normales saisonnières en mai, avec des anomalies positives relevées à Vacoas et à Plaisance, tant pour les températures minimales que maximales.

Dans ce contexte de déficit hydrique prolongé, la gestion de la ressource en eau demeure sous pression. La Central Water Authority (CWA) a revu les horaires de distribution dans les régions de Vacoas, Curepipe et Saint-Pierre à partir du 17 juin, afin d'adapter l'approvisionnement à la baisse des disponibilités. À noter qu'au vendredi 12 juin, selon la Water Resources Commission, le taux de remplissage total des réservoirs s'établissait à 63,9 %, contre 84,8 % à la même période en 2025. Certains réservoirs affichent des niveaux particulièrement bas, notamment Mare-auxVacoas à 45 % et La Ferme à 47,2 %.