Sénégal: Linguère - Six individus interpellés pour association de malfaiteurs et transmission volontaire du VIH

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), en collaboration avec le Groupe de recherche et d'interpellation (GRI) de la Division des investigations criminelles (DIC) et le Commissariat urbain de Linguère, a procédé à l'interpellation de six personnes dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte à Louga, a-t-on appris de source policière.

L'opération a été menée sur la base d'une délégation judiciaire délivrée par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Louga. Elle s'inscrit dans le prolongement d'investigations visant un suspect principal déjà impliqué dans cette procédure.

Selon la Police nationale, les personnes arrêtées sont soupçonnées d'être impliquées, à divers degrés, dans des faits d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature et de transmission volontaire du VIH.

Dans le cadre de l'enquête, des examens médicaux ont été réalisés sur les mis en cause conformément aux exigences de la procédure. Les résultats des tests de dépistage ont révélé que quatre des six personnes interpellées sont séropositives au VIH.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les enquêteurs estiment que ces éléments viennent étayer les soupçons portant sur des faits présumés de transmission volontaire de cette infection sexuellement transmissible au préjudice de plusieurs victimes.