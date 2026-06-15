Thiès — La société nationale Chemins de fer du Sénégal (CFS) a lancé le premier prototype d'un système automatique sans fil de sécurisation de sept passages à niveau sur l'axe ferroviaire Dakar-Thiès, fonctionnant à l'énergie solaire, a-t-on appris d'un de ses responsables.

Le premier prototype de ces dispositifs technologiques, comportant une barrière automatique, a été présenté en perspective de la célébration lundi 15 juin de Journée mondiale de sensibilisation sur les passages à niveau. Le nouveau dispositif technique de sécurité a été installé au passage à niveau de l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT).

Le système est à la fois "autonome et innovant", a expliqué Papa Babacar Youm, directeur des projets aux Chemins de fer du Sénégal, relevant que l'ensemble des équipements du système sont alimentés à l'énergie solaire, sans aucun câblage. Le technicien a renseigné qu'il s'agit d'un "passage surveillé", équipé de "communications à 100 % sans fil, avec un réseau cellulaire et satellitaire".

Il a signalé qu'après le passage à niveau de l'Ecole polytechnique, ceux de Dangote, de Pout, de Kilomètre 50 et les trois derniers sites dans la ville de Thiès seront mis en service.

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"Tout ce système localisé au niveau des passages à niveau va communiquer en direct avec des installations actives au niveau des locomotives. Un total de six locomotives a été équipé, et nous sommes en train de travailler à compléter l'équipement du reste du parc des locomotives", a expliqué Papa Babacar Youm.

"En plus de cela, a-t-il poursuivi, l'ensemble de nos autres mobiles ont été équipés".

Les équipements sur les sites des passages à niveau, les locomotives et les mobiles, seront combinés à un poste de commande centralisé à Thiès, où l'ensemble des régulateurs qui gèrent les circulations vont avoir l'information sur la localisation des trains, l'état de chaque passage à niveau, laquelle sera reportée à bord des locomotives, a-t-il détaillé.

Il a fait savoir que chaque opérateur, chaque conducteur de train aura la situation de chaque passage à niveau avant de le franchir, ce qui va grandement améliorer la sécurité au niveau de ces installations et préserver des vies des personnes et des biens.

Avant cette visite de terrain, la journée de sensibilisation était marquée par la tenue d'un panel d'experts qui s'était penché sur le traitement juridique des accidents ferroviaires, en vue d'une meilleure détermination des responsabilités, et sur l'importance d'une collaboration accrue avec les collectivités territoriales.

Des pistes de solution visant à réduire l'accidentologie sur les passages à niveau étaient aussi au menu de ce panel.

"Le chemin de fer est un mode de transport par excellence sécuritaire. On enregistre très rarement des accidents ou des cas blessés ou des morts du fait de l'activité ferroviaire proprement dit", a affirmé le directeur général de CFS.

"La plupart des accidents qui sont enregistrés avec le train se produisent au niveau des interfaces entre le chemin de fer et les routes ou bien entre les chemins de fer et les quartiers qui sont traversés.

"C'est tout le sens de cette journée de sensibilisation", a fait valoir M. Bâ.

La Journée mondiale de sensibilisation aux passages à niveau est une initiative de l'Union internationale des chemins de fer (UIC), visant à promouvoir la sécurité aux passages à niveau et à réduire les accidents liés aux interactions entre les usagers de la route et le trafic ferroviaire.