Sénégal: Notto Diobasse - Don d'un demi-million de FCFA en médicaments au poste de santé de Sanghé

14 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le poste de santé de Sanghé, une localité de la commune de Notto Diobass (Thiès, ouest), a réceptionné samedi un lot de médicaments d'une valeur estimée à un demi-million de francs Cfa, offert par Ibrahima Tine, le Directeur de la construction des Palais de justice et autres édifices, a constaté l'APS.

"Investir dans ce poste de santé est important pour moi, aujourd'hui. Au lieu d'aller aller à Thiès ou à Dakar pour se faire soigner, il est possible de rester à Sanghé et d'obtenir une bonne qualité de soins", a expliqué le donateur.

Il a insisté sur le fait que le poste de santé de Sanghé qui polarise sept villages de cette commune du département de Thiès, évoquant le besoin de construction d'un hôpital de niveau 1 ou 2, dans cette localité et permettre aux populations de se soigner sans avoir à se déplacer hors de leur collectivité territoriale.

Pour le médecin-chef de district, le docteur Amadou Mbaye Diouf, ce don aidera à booster les activités du poste santé, qui compte un infirmier, une sage-femme, en plus de son personnel communautaire.

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"Depuis 2007, je suis dans les districts et j'ai eu à accompagner des postes santé qui n'avaient même pas un bâtiment", a relevé le responsable sanitaire, qui voit dans ce geste "un pas" pour Sanghé.

Le Docteur Diouf a souligné les "efforts" du district sanitaire de Thiès, qui a déjà doté ce poste d'un frigo, pour la vaccination et d'une moto pour la mobilité de l'infirmier chef de poste (ICP), ce qui s'inscrit, selon lui, dans une dynamique impulsée par l'État du Sénégal, qui accompagne toutes les initiatives des populations pour une meilleure santé.

Lire l'article original sur APS.

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