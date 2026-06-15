Tunisie: Ooredoo Tunisie fait résonner « Errekh La » à l'aube du match de l'équipe nationale

À l'approche du match de la Tunisie face à la Suède à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Ooredoo Tunisie signe une campagne forte et fédératrice qui donne une voix à tout un pays au moment où l'émotion monte : « Twensa Errekh La ».

Avec sa campagne « Twensa Errekh La », Ooredoo donne une résonance nouvelle à cette expression populaire portée par Balti, qui incarne la force d'un peuple dans ses moments de doute comme dans ses instants de gloire.

Dans les tribunes, dans les rues, dans les coeurs, « Errekh La » devient un élan commun. Celui qui pousse à croire encore, à se relever encore, à vibrer ensemble malgré la pression et l'enjeu.

À travers cette campagne, Ooredoo Tunisie s'impose comme le porte-voix de cette émotion nationale, en sublimant ce cri qui dépasse le sport pour devenir un symbole de fierté et d'appartenance.

Quand la Tunisie entre sur le terrain, « Errekh La » entre avec elle.