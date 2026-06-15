Tunisie-Suède - Où suivre le match du Mondial 2026 en direct ?

La rencontre entre la Tunisie et la Suède, comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, sera disputée ce lundi 15 juin 2026 au stade BBVA de Guadalupe, au Mexique, avec un coup d'envoi prévu à 03h00 (heure tunisienne). Le match sera diffusé sur plusieurs chaînes sportives et suivi en direct sur les plateformes spécialisées.

Cette affiche marque l'entrée en lice des deux sélections dans la compétition, dans un contexte contrasté. La Tunisie aborde ce rendez-vous après une série de résultats mitigés lors de ses derniers matchs amicaux, tandis que la Suède arrive avec une dynamique légèrement plus stable.

La rencontre sera diffusée sur les chaînes suivantes : beIN Sports Max 2, beIN Sports Max 4 et beIN Sports Max 5.

Une couverture en direct et en temps réel sera également proposée par plusieurs médias sportifs spécialisés.

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Sur le plan sportif, la Suède semble afficher une forme plus régulière, avec notamment un match nul 2-2 face à la Grèce en préparation, et un bilan global en 2026 de deux victoires, un nul et une défaite.

De son côté, la sélection tunisienne reste sur une lourde défaite face à la Belgique (0-5) en match amical, et présente un bilan plus irrégulier sur l'année, avec une seule victoire, un match nul et trois défaites.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2003, un match remporté par la Tunisie sur le score d'un but à zéro.

La Suède s'appuie notamment sur son attaquant Viktor Gyökeres, auteur de cinq buts en 2026.

La Tunisie, de son côté, peine offensivement, avec une absence de but sur ses dernières 353 minutes de jeu. Ses meilleurs buteurs récents restent Farès Chaouat et Sebastian Tounekti, chacun auteur d'un but.