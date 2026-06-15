Tunisie - Attention à ce site frauduleux imitant des plateformes financières officielles

L'Agence Nationale de la cybersécurité (ANCS) a mis en garde contre un site électronique frauduleux qui usurpe l'identité d'un nombre d'établissements financiers en reproduisant la conception et le contenu de leurs sites officiels dans l'objectif de tromper les utilisateurs et de les inciter à saisir leurs données personnelles et sensibles à travers des formulaires suspects.

L'ANCS appelle également les utilisateurs à faire preuve de la plus grande vigilance et à ne pas interagir avec ce site ni lui communiquer des informations personnelles, bancaires ou des mots de passe.

L'agence recommande dans ce cadre de vérifier l'adresse du site internet avant de saisir toute donnée personnelle . Il s'agit en outre de ne pas cliquer sur les liens reçus par courrier électronique, SMS ou via les applications de réseaux sociaux provenant de sources non fiables, avertit encore l'ANCS.

La même source met en garde également contre le partage de mots de passe, de codes confidentiels ou de données bancaires sur des sites non officiels .

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Elle appelle par ailleurs à éviter tout partage de mots de passe, de codes confidentiels. Les utilisateurs sont appelés à s'assurer de l'authenticité du nom de domaine de l'institution concernées et à accéder à ses services uniquement par le biais des canaux spéciaux officiels.

L'ANCS exhorte, par ailleurs, les utilisateurs à signaler immédiatement tout site suspect susceptible de viser la collecte de données personnelles ou financieres.