Tunisie: Port El-Kantaoui - Chute d'un trafiquant de drogue étranger

14 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

Les unités sécuritaires relevant du district de la sûreté nationale de Sousse ont arrêté un ressortissant étranger soupçonné de trafic de stupéfiants dans la zone touristique de Port El-Kantaoui, a indiqué une source sécuritaire.

L'opération a été menée par la Brigade d'intervention rapide, en coordination avec la Brigade de la police touristique de Sousse-Nord, à la suite d'informations faisant état d'activités suspectes liées à la commercialisation de drogues auprès des visiteurs et des usagers de la zone touristique. Après des investigations et la mise en place d'un dispositif de surveillance, les forces de l'ordre ont tendu une embuscade ayant permis l'interpellation du suspect en flagrant délit à l'intérieur d'un logement situé dans la zone touristique.

La fouille a conduit à la saisie d'une quantité de résine de cannabis ainsi que de cocaïne, conditionnées et destinées à la vente, selon la même source. Informé des faits, le ministère public près le tribunal de première instance de Sousse a ordonné le placement du suspect en garde à vue et l'ouverture d'une enquête afin de déterminer l'étendue de ses activités et d'identifier d'éventuels complices.

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