Afrique: Premier adversaire de la Tunisie - Une Suède d'attaque

Les « Bleu et Jaune » vont forcément miser sur leur ligne offensive redoutable pour mettre à mal le bloc défensif des « Aigles de Carthage ».

Il faut remonter à 2003 pour retrouver la trace d'un duel entre la Suède et la Tunisie. C'était dans le cadre d'un match amical que les «Bleu et Jaune» avaient plié par la plus petite des marges (1-0). Au tout début par contre, lors de leur premier affrontement, en 1999, les Suédois avaient battu les «Aigles de Carthage», toujours en amical et sur un score étriqué (1-0).

Ce faisant, une revue d'effectif n'est en rien comparable avec un match de phase finale de Mondial. En l'état, pour la Suède du coach Graham Potter, cette entrée en lice est cruciale car il s'agit de valider d'entrée en lançant sa Coupe du monde avant de se mesurer par la suite aux ambitieux «Samourais Bleus» et à la Sélection «Orange», place forte du football mondial.

Les «Blagult» de Suède croisent donc un Onze Tunisien qui sort d'une série poussive de tests avec six buts encaissés en trois matchs. Ce qui tranche quelque peu avec cette aptitude qu'on lui connaît à verrouiller, bloquer les espaces et procéder en contre-attaque éclair, souvent source de danger pour l'adversaire.

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Alexander Isak-Viktor Gyökeres : puissance et intensité

Pour son premier match de phase des groupes, face aux Aigles de Carthage, la Suède pourra s'appuyer sur un contingent offensif des plus redoutables, même si lors des deux dernières revues d'effectif d'avant-Mondial, les Suédois n'ont pas performé face à la Norvège et la Grèce. Il n'en reste pas moins que la sélection suédoise possède des arguments offensifs de premier plan, notamment incarnés par Alexander Isak et Viktor Gyökeres, deux avants furtifs, deux attaquants au pedigree impressionnant, capables de déjouer les blocs sur une inspiration, un coup de reins.

Cependant, globalement, si l'on rembobine, l'on note que lors des qualifications pour le Mondial, la Suède a accusé un sacré retard à l'allumage avant d'atteindre son rythme de croisière. En clair, la Suède n'a composté son ticket pour le Mondial qu'au prix d'un exploit retentissant. Les Scandinaves ont tout d'abord terminé à la dernière place de leur groupe de qualification. Puis, le salut est finalement venu de leurs performances en Ligue C de la Ligue des Nations, qui leur ont ouvert les portes des barrages où ils ont tour à tour fait plier l'Ukraine et la Pologne.

Pour son retour en Coupe du monde, après avoir manqué l'édition qatarie de 2022, la Suède devra composer avec plusieurs absences de marque, à savoir les défenseurs Emil Krafth et Emil Holm, les milieux Emil Forsberg et Hugo Larsson, ainsi que l'attaquant Roony Bardghji. Sur ce, nonobstant ces absences, le groupe foisonne de talents dans toutes les lignes.

Derrière, en défense, le capitaine, Victor Lindelof, forme avec Isak Hien, Daniel Svensson et Gabriel Gudmundsson un quatuor des plus compacts. Plus haut, au coeur du jeu, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Yasin Ayari et Mattias Svanberg affichent souvent leur complicité, s'appliquant à toujours composer avec les attaquants que sont Alexander Isak, Viktor Gyökeres et Anthony Elanga.

Formation percutante et tonique, la Suède s'appuie aussi sur une solide organisation collective, un engagement physique de tous les instants et une rigueur tactique qui transforme chaque attaque adverse en un défi épuisant. La Tunisie est prévenue. Face aux Suédois, il faudra forcément maîtriser l'équilibre entre la protection et l'action.