Congo-Kinshasa: Aucune poche de sang disponible dans le centre de transfusion sanguine de Kindu

Le Centre provincial de transfusion sanguine du Maniema ne dispose actuellement d'aucune poche de sang. L'alerte a été lancée le samedi 13 juin 2026 par le docteur Jean Buredi, coordonnateur de cette structure sanitaire. Cette pénurie affecte directement les hôpitaux généraux et les centres de santé qui s'approvisionnent auprès de ce centre. Faute de sang disponible, certaines structures sanitaires non habilitées se voient contraintes de pratiquer des transfusions pour tenter de sauver des vies.

Le docteur Jean Buredi appelle les autorités compétentes à approvisionner urgemment le Centre provincial de transfusion sanguine du Maniema afin de préserver des vies humaines, rappelant qu'il n'existe à ce jour aucun substitut au sang.

Selon lui, cette rupture de stock dure depuis le mois de février. Une situation préoccupante lorsqu'on sait qu'une interruption d'approvisionnement de quelques jours seulement est déjà difficilement tolérable dans un centre de transfusion sanguine.

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« À l'heure actuelle, nous manquons de poches de sang. C'est notre principale difficulté. Cette situation est liée à la rupture des intrants qui nous permettent de qualifier le sang, notamment les réactifs, les poches et les sachets de citrate dans lesquels nous conservons le sang. La deuxième difficulté concerne le manque de moyens financiers pour la mobilisation des associations de donneurs bénévoles de sang », explique le docteur Jean Buredi.

Face à cette situation, le docteur Constantin Mwemedi, du Centre hospitalier Afia Ndjema, décrit les mesures prises lorsqu'un patient a besoin d'une transfusion sanguine.

« Comme le Centre de transfusion sanguine ne dispose plus de sang, lorsque nous recevons un patient nécessitant une transfusion, nous demandons à sa famille de trouver un donneur. Après les examens de laboratoire, nous procédons à la transfusion afin de sauver la vie du malade. Mais, en principe, cela ne devrait pas se passer ainsi. Nous devrions simplement nous rendre au Centre de transfusion sanguine pour y obtenir une poche de sang et transfuser notre patient », déplore-t-il.

Le Centre provincial de transfusion sanguine du Maniema approvisionne quatre structures sanitaires de la province.